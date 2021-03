Beautiful Anticipazioni 2 marzo 2021: Steffy non si fida di Thomas, lui ha un secondo fine...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 2 marzo 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Steffy è diffidente nei confronto di Thomas, crede il fratello stia sfruttando la sfida per riavvicinarsi a Hope.

Beautiful Anticipazioni: Thomas vuole fare squadra con Hope

Thomas deve mettercela tutta per convincere Hope a fare squadra con lui. Cosa meglio di una competizione per strappare un sì dalla Logan? Non è la prima volta che Hope affronta Steffy, ma con Thomas in squadra questa potrebbe essere la volta decisiva. In passato Ridge ha preferito finanziare la linea Intimates a discapito di quella Hope for the Future, sua figlia aveva appena scoperto del tradimento di Liam e della dolce attesa di Hope, e il Forrester aveva scelto lei per offrirle una occasione di riscatto. Ma ora le cose sono diverse: Ridge vuole che Thomas rientri alla Forrester e vuole che il ragazzo abbia uno scopo, Hope dunque, potrebbe approfittare di questa debolezza del patrigno per vincere finalmente la sfida contro la sorellastra.

Beautiful Anticipazioni: Hope accetterà di collaborare con Steffy?

Il denaro c'è, ma solo per finanziare una linea e Hope, chiaramente, vorrebbe veder vincere la sua questa volta. La Logan è sempre stata molto competitiva e in questo particolare momento ha qualche sassolino nella scarpa da togliersi: Steffy non fa che giudicare ogni sua mossa e Liam sembra andarle dietro. Accettare la sfida, ma soprattutto l'aiuto di Thomas, significherebbe finalmente prendersi una rivincita, per lei e per il suo lavoro. Del resto c'è da dire che Thomas non è solo un biglietto per la vittoria, ma anche un talentoso stilista, una collaborazione col Forrester porterebbe Hope for the Future a un livello altissimo.

Steffy non ha preso bene la proposta di una sfida e non ha intenzione di far segreto con suo padre riguardo ai sospetti che nutre: secondo Steffy suo fratello sta solo cercando un modo per riavvicinarsi a Hope. In ballo c'è la sua linea di intimo, è dunque una cosa seria, ma Thomas non sembra affatto interessato a quale sia la linea più valida o quotata in questo momento, vuole solo riconquistare la fiducia della Logan. Certo Ridge non sarà facile da convincere, il Forrester è certo che l'impegno nel lavoro di Thomas sia solo una dimostrazione che il ragazzo sta finalmente superando le sue vecchie ossessioni. Inoltre mostrare a Brooke, le qualità di Thomas e la capacità del ragazzo di collaborare con Hope, senza bugie, ne ricatti, potrebbe essere un modo per convincere finalmente la donna che il figliastro merita una chance. Cosa finirà per decidere Ridge e soprattutto, Thomas riuscirà a far cambiare idea a Steffy?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.