Beautiful Anticipazioni 2 luglio 2021: Wyatt e Flo non si arrendono, vogliono salvare la vita a Sally!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 2 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.10 su Canale5, Wyatt e Flo discutono della situazione di Sally: Wyatt cercherà di convincerla a tentare una cura alternativa, e Flo parlerà con la dottoressa Escobar.

Beautiful Anticipazioni: Flo spera che Sally si salvi e Wyatt torni da Lei

Flo è certa che Wyatt stia facendo la cosa giusta ed pronta a restare al suo fianco, nonostante ciò, la paura di perderlo è inevitabile, in fondo lo Spencer ama ancora la sua Ex e farebbe di tutto per garantirle serenità. Le parole di Zoe hanno pesato, l'ex complice, con la sua schiettezza, non ha fatto che rafforzare i dubbi e le paure della Fulton. Flo è dunque preoccupata per il suo futuro con Wyatt, ma non ha intenzione di eliminare la minaccia, attendendo la sua inevitabile morte, nel profondo del suo cuore, spera che la povera Sally sopravviva e che il suo fidanzato possa tornare finalmente da lei a cuor leggero.

Flo convince Wyatt a parlare con Sally di una cura alternativa in grado di salvarla, nella Puntata di Beautiful del 2 luglio 2021

Flo sprona Wyatt a parlare con Sally, la ragazza si è arresa, ma in realtà la medicina potrebbe darle ancora speranze. La Fulton infatti insisterà con lo Spencer affinchè convinca Sally ad affidarsi a delle cure che potrebbero salvarle la vita. Wyatt è d'accordo, Sally va aiutata e se esiste una remota possibilità che possa vincere la malattia, va fatto ogni tentativo.

Beautiful Anticipazioni: Flo va a parlare con la dottoressa Escobar

Mentre Wyatt accetterà di parlare con Sally, Flo proverà ad avere un colloquio con la Dottoressa Escobar. La donna sembra molto vicina alla Spectra, il loro rapporto è più amicale che professionale, è stata infatti la dottoressa a convincere la stilista a rivelare a Wyatt della sua fatale malattia. Anche se l'atteggiamento delle due risulta un po' sospetto, esula infatti dal normale relazionarsi medico-paziente, tale sintonia potrebbe far gioco in questa situazione. Flo è infatti convinta che, come già accaduto, la Escobar possa convincere Sally a prendere in considerazione una cura alternativa in grado di salvarla.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 28 giugno al 4 luglio 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.