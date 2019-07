Beautiful Anticipazioni 2 luglio 2019: Bill trova un alleato contro Katie e Ridge

Anticipazioni TV

Bill si sorprende di trovare al suo fianco Brooke nella sua lotta per la custodia di Will.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di martedì 2 luglio 2019, Bill è contento di avere l'appoggio di Brooke nello scontro legale per la custodia di Will. Ridge intanto informa di aver scelto la collezione di Steffy invece che la Hope for the future. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Brooke spalleggia Bill in questa puntata di Beautiful del 2 luglio 2019

Il rapporto tra Ridge e Brooke subisce ormai scossoni da ogni parte. Non è solo la diatriba tra le due collezioni di Steffy e Hope a turbare l'equilibrio della coppia ma anche e forse soprattutto, la questione della custodia di Will. Brooke ha infatti espresso pubblicamente di essere contraria alla decisione della sorella di portare in tribunale Bill e di strappargli suo figlio, mentre Ridge si è schierato a favore della cognata e contro lo Spencer. Bill è piacevolmente sorpreso di vedere la sua ex moglie al suo fianco e le esprime la sua gratitudine per non avergli voltato le spalle. Dal canto suo la Logan afferma di sapere molto bene come si cresce senza un padre e di voler, per questo motivo, evitare che suo nipote viva questa esperienza.

Ridge sceglie Steffy

Steffy ha fatto di tutto pur di vincere la battaglia a suon di collezioni contro Hope. La ragazza riesce a spuntarla dopo aver “corrotto” suo padre. Il Forrester ha infatti ritenuto che la Intimates fosse molto più redditizia per la sua azienda e ha comunicato di voler finanziare questa linea già rodata a discapito della Hope for the future. Sarà davvero per motivi puramente economici e di marketing, che lo stilista ha scelto sua figlia e non la piccola Logan?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.