Beautiful Anticipazioni 2 giugno 2021: Thomas ordina a Douglas "convinci Hope a fermare le nozze!"

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 2 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, il giorno del suo matrimonio, Thomas invita Douglas a convincere Hope a fermare le nozze perché spera di sposare lei e non Zoe.

Beautiful Anticipazioni: Hope, Steffy e Liam organizzano un piano per smascherare Thomas

Hope, Steffy e Liam hanno intenzione di smascherare Thomas pubblicamente, Brooke avrà così la sua soddisfazione, mentre Ridge ed Eric potranno finalmente vedere il vero volto del loro ragazzo. E ancora, Zoe, manipolata dal Forrester, capirà finalmente che la persona che ha scelto di sposare è in realtà un essere meschino e pericoloso. Ma l'obiettivo più grande è mostrare l'inadeguatezza di Thomas come padre, smascherare il suo gioco crudele contro il suo bambino Douglas, più volte utilizzato per assecondare le proprie malate ossessioni. Come riusciranno ad ottenere la sperata vittoria? La soluzione è un piano ben organizzato, in cui Hope farà da esca...

Thomas vuole che Douglas convinca Hope a tornare con lui, nella Puntata di Beautiful 2 giugno 2021

Thomas, ignaro delle controffensiva organizzata dal trio, continua a fare leva sul piccolo Douglas. Manca solo un giorno alle nozze e il Forrester vuole che il bambino sia adeguatamente pronto per l'attacco finale, dovrà infatti agire proprio durante la cerimonia così da evitare la pronuncia del Sì con Zoe. Chiarirà al piccolo di amare ancora Hope, ma di essere costretto a sposare la Buckingham se la Logan continuerà a rifiutarlo, poi darà al bambino una grande responsabilità: convincere Hope a tornare da lui.

Beautiful Anticipazioni: Hope è decisa a crescere Douglas lontano da Liam!

Il futuro di Hope è dunque nelle mani di Douglas, il bambino potrebbe spingerla ingenuamente a cadere nella trappola del suo pericoloso papà. Hope farebbe qualsiasi cosa per garantire la serenità sperata al suo figlio adottivo, anche restare per sempre bloccata in un matrimonio infelice, questo Thomas lo sa bene, è per questo che punta tutto sul piccolo. Hope però ha scoperto la verità e sta già organizzando un piano per smascherare Thomas e assicurare a Douglas un futuro felice insieme a lei e Liam!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 31 maggio al 6 giugno 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.