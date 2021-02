Beautiful Anticipazioni 2 febbraio 2021: Charlie impedisce a Hope di tornare alle vasche!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 2 febbraio 2021. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Hope tenta di tornare indietro da Thomas, ma Charlie la ferma: "le vasche sono pericolose".

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 2 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Thomas è caduto nella cisterna di acido. Lasciato l'ignaro Douglas a Charlie, Hope torna a cercare Thomas, ma viene invitata ad uscire subito perché è pericoloso.

Beautiful Anticipazioni: Hope ha accidentalmente spinto Thomas in una vasca piena d'acido

La cena della sera prima non è andata come sperato, Hope, spaventata dalle pretese di Thomas ha tentato la fuga, ma Douglas si è nascosto rallentandola. Hope non avrebbe mai lasciato il bambino li, è per cercarlo infatti che ha imboccato la porta sbagliata seguita a ruota da Thomas. La situazione si è fatta pericolosa, Thomas ha cercato di prenderla con la forza e Hope, pronta a difendersi, l'ha spinto: Hope ha causato l'accidentale caduta di Thomas in una delle vasche contenente il pericoloso acido fluoridrico. Il giovane è riemerso solo per un istante, privo di sensi, per poi essere inghiottito di nuovo dal liquido, certa di averlo ucciso, Hope è fuggita.

Hope torna a cercare Thomas, nella Puntata di Beautiful del 2 febbraio 2021

Hope ha lasciato l'area delle vasche sconvolta, poi è corsa a cercare Douglas. Ritrovato il bambino ha tentato di tranquillizzarlo, ma quando il piccolo ha chiesto di suo padre, il panico è tornato ad assalire la povera Hope: sa di non poter lasciare la Forrester senza prima aver accertato le condizioni di Thomas. E' per questo che la Logan, pur cosciente del pericolo, tornerà a cercare il fratellastro, affidando Douglas alle cure dell'ignaro Charlie.

Beautiful Anticipazioni: Charlie impedisce a Hope di tornare alle vasche e le rivela cosa contengono!

Hope decide di tornare nell'area delle vasche per accertarsi delle condizioni di Thomas, la ragazza spera che il Forrester sia ancora vivo, anche se è convinta non ci siano grandi probabilità che il poverino sia sopravvissuto dopo essere precipitato nella cisterna. Charlie ha accettato di dare un occhio a Douglas nell'attesa che la Logan ritorni, ma quando vede sui monitor che la ragazza si è avventurata nel magazzino, corre ad allontanarla. Il custode impedirà a Hope di tornare nell'area delle cisterne, le spiegherà infatti che si tratta di un luogo molto pericoloso. La poverina avrà l'amara conferma: le vasche contengono acido fluoridrico, Thomas è di certo morto!

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful dall'1 al 6 febbraio 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.