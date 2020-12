Beautiful Anticipazioni 2 dicembre 2020: Flo tormentata dalle preoccupazioni...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 2 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Quinn cerca inutilmente di convincere Wyatt a lasciare Sally. Flo è in ansia per la salute di Katie, ma teme anche che Shauna, infatuata di Ridge, possa fare qualche passo falso che peggiori la loro condizione. Inoltre viene a scoprire che Wyatt e Sally presto si sposeranno e il suo cuore va in mille pezzi.

Beautiful Anticipazioni: Quinn affronta Sally e le dice che Wyatt non la ama

La Fuller è furiosa e non intende certo accettare passivamente che la Spectra torni tra le braccia di suo figlio. Per questo, dopo un acceso e aspro confronto su Flo, Quinn ha ribadito a Sally che Wyatt, nonostante tutto, amerà sempre e solo la Fulton e non potrà mai amare lei. Ma non è passato molto da quel faccia a faccia che Sally ha ricevuto una inattesa proposta di matrimonio. Wyatt sembra infatti, ancora una volta, in assoluto disaccordo con la madre: non ha nessuna intenzione di perdonare Flo e spera che Sally accetti di diventare presto sua moglie.

Beautiful Anticipazioni: Wyatt sconfessa sua madre e propone a Sally di sposarlo

Wyatt ha parlato con Flo, la ragazza si è recata da lui battendo sul tempo Sally, speranzosa di ricordare all'Ex la loro bella storia d'amore. Lo Spencer è sembrato però non avere alcuna intenzione di cedere, anzi, il confronto con Flo, di cui nel profondo è ancora innamorato, lo ha spinto a prendere una drastica decisione. Una decisione di rottura. Wyatt ha scelto di mettere il famoso "punto e a capo" e ha proposto alla Spectra di sposarlo. Sally è rimasta estremamente sorpresa, ma felice, ha accettato di diventare la Signora Spencer. Una sconfitta durissima per Quinn che, nonostante tutto, pare non volersi arrendere: la designer chiederà un nuovo colloquio al figlio e cercherà di convincerlo che sta facendo un grosso errore.

Flo è tormentata, nella Puntata di Beautiful del 2 dicembre 2020

Flo è in ansia. L'estrema scelta di Wyatt e l'impossibilità di una loro riconciliazione la tormenta tanto quanto la condizione di sua zia Katie. Flo ha infatti scoperto da Sally che presto lei e lo Spencer si sposeranno. Non solo, è poi venuta a conoscenza della grave disfunzione ai reni di Katie e della sua unica possibilità di salvarsi: un trapianto. E' su queste cose che sta riflettendo, lei è sua nipote e potrebbe essere nella rosa dei donatori idonei. Per Flo sarebbe l'unica soluzione di riscatto, sempre che sua madre Shauna, non peggiori la situazione rubando Ridge alla zia Brooke!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.

