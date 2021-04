Beautiful Anticipazioni 2 Aprile 2021: Ridge disapprova Brooke "Come hai potuto fare questo a Douglas!"

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 2 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Ridge e Brooke continuano a discutere a causa di Thomas. Ridge infatti ha saputo dell'ultimatum di Liam a Hope ed è molto preoccupato per il piccolo Douglas.

Beautiful Anticipazioni: Hope ha visto Liam baciare Steffy

Liam deciso a mettere la giusta distanza tra Thomas e Hope, ha imposto alla Logan un ultimatum: chiudere per sempre con Thomas e rinunciare alla custodia di Douglas. Hope, combattuta, ne ha parlato con Brooke, che l'ha convinta a dare priorità al suo rapporto e ad assecondare la richiesta dello Spencer. Hope è allora corsa alla casa sulla scogliera per dare la sua risposta a Liam. Ma Thomas, ascoltata la conversazione tra madre e figlia, avviserà subito Steffy dell'imminente arrivo di Hope, intenzionata a riprendersi Liam. La sconfortante notizia spingerà Steffy a seguire il consiglio del fratello e a giocare sporco: la Forrester raggiungerà l'ex in giardino e proprio quando Hope sarà li a guardarli, trasformerà un abbraccio affettuoso in un momento di fuoco, stampando sulle labbra dell'ignaro Liam un bacio.

Beautiful Anticipazioni: Ridge è deluso da Brooke

Mentre Hope si scaglia furiosa contro Steffy e Liam, Brooke informa Ridge dell’ultimatum lanciato da Liam alla figliastra e della scelta fatta da Hope, corsa alla villa per comunicarla a Liam. Ridge è deluso per il consiglio dato da Brooke, è convinto infatti che Thomas non abbia minacciato nessuno e che Liam sia stia solo dimostrando capriccioso. Non comprende dunque come sua moglie possa non aver usato un po' saggezza e spiegato a Hope le conseguenze dell'abbandono di Douglas.

Beautiful Anticipazioni: Ridge e Brooke di nuovo uno contro l'altro

Douglas ha perso da meno di un anno la sua mamma e ora sentirsi "ripudiato" da quella nuova potrebbe essere un trauma terribile. Ridge è davvero preoccupato e non manca di farlo sapere a Brooke, a cui in parte addossa anche la colpa di questo preannunciato dramma. I due si troveranno ancora una volta l'uno contro l'altro, incapaci di comunicare come un tempo. La situazione è tesissima, ma non immaginano che le cose siano destinate a peggiorare a causa del bacio galeotto tra Steffy e Liam.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.