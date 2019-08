Beautiful Anticipazioni 2 agosto 2019: Bill e Katie in tribunale, comincia il processo

Anticipazioni TV

Bill e Katie si ritrovano faccia a faccia in tribunale. Comincia il processo per la custodia di Will.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di venerdì 2 agosto 2019, dopo la cerimonia Katie e Thorne fanno l'amore. Il giorno dopo, alla fine della loro prima notte di nozze, ha inizio l'udienza per la custodia esclusiva di Will e Katie e Bill si schierano l'uno contro l'altro. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Katie e Thorne fanno l'amore in questa puntata di Beautiful del 2 agosto 2019

Katie e Thorne sono marito e moglie. I due si sono scambiati le promesse e hanno festeggiato con i loro cari il grande giorno. Katie è felice di aver creato una nuova famiglia per il suo piccolo Will ed è sicura di riuscire ad affrontare Bill con maggiore sicurezza. Non sarà facile trovarsi faccia a faccia con il suo ex marito e lo Spencer è un uomo pericoloso, capace di tutto. Thorne rassicura sua moglie e le dice che prima o poi, Bill li ringrazierà per aver dato al loro bambino una vita familiare stabile. Ma intanto è obbligo godersi la prima notte di nozze e lasciarsi andare alla passione, anche se solo per poche ore, dimenticando ogni pensiero.

Inizia il processo per la custodia di Will in Beautiful

Il giorno tanto atteso e temuto da Katie è arrivato. La Logan insieme a Thorne e Carter, entra in tribunale dove fanno il loro ingresso anche Justin e Bill. Arrivano anche Ridge – insieme alla sua famiglia e Brooke, citata in giudizio. Il giudice McMullen prende posto sulla sua poltrona e dà inizio al processo. Carter gli consegna la licenza di matrimonio della sua assistita e Justin comincia a prenderlo in giro. Carter però non si lascia innervosire e procede con la sua arringa, dichiarando Bill incapace di prendersi le sue responsabilità di padre e di onorare i termini della custodia del suo bambino.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.