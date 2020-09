Beautiful Anticipazioni 19 settembre 2020: Una Frase di Flo sconvolge Wyatt!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata del 19 settembre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, vedremo Flo rischiare di tradire il suo segreto con una frase che metterà molto in allarme Wyatt.

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful del 19 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap in onda alle 13.40 su Canale5, Wyatt interroga Flo e lei dice una frase che insospettisce il fidanzato. Thomas intanto, nonostante Hope gli abbia detto chiaramente di non essere pronta a concedersi a lui, ha prenotato una notte in hotel per la luna di miele. Una sorpresa che lascia la Logan decisamente contrariata.

Wyatt affronta Flo, nella Puntate di Beautiful del 19 settembre 2020

Lo strano comportamento assunto da Flo negli ultimi tempi, desta grandi sospetti in Wyatt, che già allertato da Liam, decide di rivolgersi alla compagna per capire cosa la turba. Flo, faccia a faccia con Wyatt è pronta a confessare, ma un messaggio minatorio di Thomas - l'ennesimo - la convince a fare marcia indietro. E così Flo si trova solo a dire al compagno di voler tornare a Las Vegas e di desiderare che lui vada con lei.

Beautiful Anticipazioni: Flo si tradisce, Wyatt è sconvolto

Flo sembra confusa, vuole inspiegabilmente allontanarsi da Los Angeles e dalla sua nuova famiglia, ma non vuole perdere Wyatt. La ragazza infatti dirà al fidanzato di voler condividere con lui la vita e tutte quelle esperienze di coppia mai vissute prima, come sposarsi o aver un bambino. Parole che non sfuggono a Wyatt, il ragazzo, sconvolto, ricorda a Flo di aver già affrontato una gravidanza, con Phoebe.

Beautiful Anticipazioni: L'Ennesima pressione di Thomas alla povera Hope

Flo, colta in fallo, riuscirà solo a rispondere di aver rimosso Phoebe dalla sua testa perché è stato molto difficile rinunciare a lei e consegnarla Steffy. Wyatt non le fa altre domande, ma non è convinto delle spiegazioni della fidanzata e si confida con Liam. Confermando al fratello che qualcosa non quadra. Nel frattempo Hope si trova ad affrontare l'ennesima pressione di Thomas che, pronto a creare l'atmosfera giusta per fare sua Hope, dopo il rifiuto della Prima Notte di Nozze, prenoterà una stanza d'Hotel per trascorrere la luna di miele!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 19 settembre 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.