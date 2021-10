Beautiful Anticipazioni 19 ottobre 2021: Steffy non è in grado di badare a Kelly. Sono tutti d'accordo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 19 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Steffy, benché abbia un grave problema di dipendenza da farmaci, vuole che sua figlia torni a casa con lei. Ma dovrà affrontare Hope, Liam e Brooke.

Beautiful Anticipazioni: Steffy se la prende anche con Ridge

Steffy ha finito per abbassare l'arma, ma non si è piegata alla situazione, ha continuato ad insistere di rivolere sua figlia con sé. Ridge è intervenuto per calmarla, ma non ha perorato la sua causa. Nonostante la tensione con l'ex moglie infatti, il Forrester non ha potuto darle torto: Steffy non è in sé, è chiaramente dipendente dagli antidolorifici, e dunque incapace di occuparsi della piccola Kelly. Il padre ha tentato di farla ragionare, ma lei ha finito per incolparlo di tutte le sofferenze causate alla loro famiglia in passato. Insomma, Ridge è complice di Brooke, secondo la fragile figlia....

Beautiful Anticipazioni: Thomas compiaciuto del conflitto tra Steffy, Liam e le Logan

La tensione resta altissima, nonostante Steffy abbia letteralmente deposto le armi. La ragazza ha gli occhi iniettati di sangue e nessuno riesce a riportarla alla realtà. Thomas, sornione, assiste compiaciuto alla guerra di Steffy contro tutti e gongola nel vedere il terrore e la paura sui volti di Brooke, Liam e Hope. Neppure la reazione sconvolta è preoccupata di suo padre riesce a impietosirlo. Ridge dal canto suo, non è solo in pena, ma soffre per le accuse mosse da sua figlia e sente di aver fallito totalmente nel suo ruolo di genitore.

Steffy rivuole Kelly, ma sono tutti d'accordo che debba essere affidata a Liam e Hope! Nella Puntata di Beautiful del 19 ottobre 2021

L'aria che si respira nel salone di casa Logan è satura d'odio. Steffy è convinta di essere vittima dell'ennesima crudeltà da parte di Brooke e Hope e del solito voltafaccia dell'ex, pronto, come tutti gli uomini della sua famiglia, a farsi abbindolare da matrigna e sorellastra. Steffy capisce di essere completamente sola, piange discolpandosi, lei non è una tossica, ma solo una donna che soffre di un profondo male, non solo fisico, ma anche morale. Vorrebbe per una volta giustizia, ma la sua visione della situazione è totalmente offuscata. Lasciare che Hope e Liam si occupino di sua figlia infatti, è la scelta da fare, almeno per il momento! Sono tutti d'accordo e Steffy sarà costretta ad arrendersi.

