Beautiful Anticipazioni 19 novembre 2021: Liam affronta Finn. Steffy tra due fuochi!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 19 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Liam è a casa di Steffy, e appena rimane solo con Finn non esita a dirgli tutto ciò che pensa nei suoi riguardi. Steffy, tornata nella stanza, nota la tensione tra i due uomini.

Beautiful Anticipazioni: Steffy torna a casa ad attenderla c'è Finn. Liam è furioso!

Steffy è tornata a casa ed è stata molto contenta di poter condividere questo momento con le persone più care, compreso Finn, ma a Liam non è andata giù. Lo Spencer ha fatto una pericolosa scenata di gelosia a Steffy, rischiando addirittura di compromettere il suo matrimonio. Continua infatti a professarsi preoccupato per Steffy, madre della sua bambina, ma Hope non gli crede più e nutre forti dubbi sui sentimenti che il marito prova per la sua Ex. Lui accusa Finn di essere deleterio per la Forrester, ma la verità, ormai chiara a tutti, è che il ragazzo tiene molto a Steffy e potrebbe davvero essere la sua provvidenziale occasione di felicità. Per la Logan dunque, Liam nasconde qualcosa di più profondo!

Beautiful Anticipazioni: Tensione alla casa sulla scogliera

Liam ha cercato in tutti i modi di mascherare il suo astio per Finn, convinto che fosse controproducente per Steffy e il suo percorso di recupero. Ora però la ragazza è tornata a casa e Liam inizia seriamente ad avvertire il pericolo di questa nuova presenza nella vita della Forrester e di sua figlia. E' per questo che ha finito per esplodere e scoprire la sue carte: non sopporta il nuovo fidanzato di Steffy ed è profondamente geloso del rapporto che sta nascendo. Quella che si vive dunque alla casa sulla scogliera in questo momento, è un'aria tesissima, la bomba potrebbe riesplodere da un momento all'altro.

Steffy tra due fuochi! Nella Puntata di Beautiful del 19 novembre 2021

Il clima alla casa sulla scogliera è tesissimo, Liam non riesce a trattenersi, vedere Steffy felice per la presenza di Finn e il coinvolgimento dell'uomo nella vita dell'ex e di sua figlia, lo manda ai matti. Ma se finora a subire la sua ira è stata solo la povera Steffy, già provata dalla situazione, adesso lo Spencer, incurante delle conseguenze sul suo matrimonio, deciderà di affrontare a muso duro il suo rivale in amore. Appena rimarrà solo con Finn, non esiterà a dirgli tutto ciò che pensa nei suoi riguardi. Rientrata la Forrester nella stanza, Liam di placherà, ma la guerra in corso sarà evidente agli occhi della ragazza, pur non avendo assistito al confronto, capirà che le cose non stanno andando per il verso giusto! Come si comporterà?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.