Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 19 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Brooke rivela a Katie il motivo del suo litigio con Ridge. Dopo che Flo ha chiesto perdono a Wyatt, Sally, che li ascoltati di nascosto, affronta Flo a muso duro.

Beautiful Anticipazioni: Ridge scagiona Flo e salva Thomas!

Nel corso delle ultime puntate di Beautiful, abbiamo visto come Ridge abbia ceduto alle preghiere di Shauna. La Fulton è stata molto convincente e un ignobile accordo ha salvato sia Flo che Thomas dal carcere. Il Forrester però ha dovuto fare i conti con le ripercussioni derivanti dal suo comportamento – concedere l'immunità a Florence e non punire severamente suo figlio – ha quasi distrutto il suo matrimonio. Brooke non ha mai nascosto infatti di essere contraria al ritorno a casa del figliastro e di essere pronta a tutto pur di proteggere Hope. Lo stilista però, l'ha tradita e ora deve pagarne le amare conseguenze!

Brooke si confida con Katie, nella Puntata di Beautiful del 19 novembre 2020

I coniugi Forrester hanno avuto un acceso battibecco e Katie, preoccupata, chiederà spiegazioni alla sorella. Brooke non si farà pregare e racconterà a Katie dell'ignobile tradimento di suo marito. Poi le rivelerà anche di aver intenzione di chiedere un ordine restrittivo nei confronti del figliastro, non solo per impedirgli di rientrare a Villa Forrester ma anche per tenerlo lontano da Douglas. Katie è sconvolta e dispiaciuta dalla piega che ha preso la situazione e rassicura Brooke, faranno fronte comune!

Beautiful Anticipazioni: Sally affronta Flo

Flo si è presentata a sorpresa da Wyatt portando con se cibo da asporto e tante foto del loro passato insieme. Wyatt è rimasto sbigottito e sconvolto nel vederla, aveva già un appuntamento per cena con la Spectra, ma ha accettato di ascoltare comunque le sue parole. Flo ha avuto dunque occasione di chiedere perdono. Qualcuno però ha ascoltato la loro conversazione. Sally, giunta in anticipo, ha origliato il dialogo tra Wyatt e la Fulton e ha deciso coraggiosamente di affrontarla!

