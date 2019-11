Beautiful Anticipazioni 19 novembre 2019: Hope lancia a Liam un ultimatum

Anticipazioni TV

Hope, stanca della situazione e preoccupata che il marito la lasci, gli lancia un ultimatum: o lei o Steffy.

Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata di martedì 19 novembre 2019, Brooke continua a spingere Bill a denunciare Taylor mentre Hope pone a Liam un ultimatum: o lei o Steffy. Emma intanto litiga con Zoe per avere Xander. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

L'ultimatum di Hope a Liam in questa puntata di Beautiful del 19 novembre 2019

La presenza di Taylor a casa di Steffy ha rotto i già precari equilibri tra Hope, Liam e la stessa Steffy. Lo Spencer è infatti molto combattuto tra l'esaudire le richieste di sua moglie, che vuole la Hayes fuori dalla sua vita e lontana da Kelly e sua figlia, e la lealtà verso Steffy, la donna che per la prima volta l'ha reso padre e che giura che sua madre non costituisca più un pericolo per nessuno. Una lotta che si sta facendo sempre più difficile e che mette Hope nelle condizioni di prendere una decisione sofferta quanto necessaria: lanciare un ultimatum a Liam. La giovane Logan ha infatti paura che suo marito possa lasciarla per tornare dalla sua vecchia famiglia e, preoccupata per questo, impone al ragazzo una scelta. O lei o Steffy. Intanto anche Brooke cerca di ottenere qualcosa da uno Spencer. Sicura del suo ascendente su Bill, cerca di convincerlo a denunciare Taylor prima che sia troppo tardi.

Beautiful: Emma gelosa di Xander

Alla Forrester Creation, Emma aggredisce Zoe. La Barber è furiosa contro la modella, fin troppo vicina a Xander. In effetti, ultimamente, complice la sfilata dalla Intimates di Steffy, la Buckingham sembra essersi riavvicinata al cuore dell'Avant, nuovamente stregato dal suo fascino. Un vero problema per Emma, che non tollera più di essere messa da parte. La gelosia annebbia la sua mente e la situazione sta diventando ingestibile. Solo Xander potrebbe risolvere una volta per tutte questa sgradevole lite ma il ragazzo pare non essere in grado di decidersi.

