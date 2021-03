Beautiful Anticipazioni 19 marzo 2021: I Forrester accolgono Zoe in famiglia!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 19 marzo 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Thomas e Zoe vengono colti in flagrante dopo una notte di passione. Il Forester approfitta per invitare Zoe a trascorrere la vigilia con la sua famiglia.

Beautiful Anticipazioni: Zoe inzia a credere nell'amore di Thomas

Thomas si sta impegnando per dimostrare a Zoe che è intenzionato a fare le cose seriamente. Lo stilista ovviamente non sospetta la collaborazione tra la Buckingham, Steffy e Liam, eppure le risposte che sta dando sembrano corrispondere esattamente a quelle desiderate da sua sorella e sperate da Zoe. La ragazza, sinceramente interessata al figlio di Ridge, può finalmente sognare un futuro insieme a lui. Thomas è molto dolce e attento, quanto distaccato, ma professionale con Hope. Sono passati solo pochi giorni da quando questa storia è diventata ufficiale, ma è sotto gli occhi di tutti l'intenso coinvolgimento e anche Zoe inizia a convincersi.

Beautiful Anticipazioni: Notte di passione per Thomas e Zoe

Zoe inzia a credere seriamente ad un rapporto con Thomas, il ragazzo sembra sincero e soprattutto non ha alcun timore a rendere pubblico questo suo sentimento. anche quando i due verranno colti in flagrante dopo una notte di passione trascorsa insieme, Thomas non mostrerà alcun imbarazzo, anzi, approfitterà per coinvolgere Zoe nella sua famiglia. E quale occasione migliore per famigliarizzare se non le festività natalizie? Il Forrester infatti, inviterà la Buckingham a trascorrere la vigilia con i suoi cari alla Villa.

Zoe accolta con gratitudine dalla famiglia Forrester, nella Puntata di Beautiful del 19 marzo 2021

Ridge e Steffy sono molto sollevati perché finalmente Thomas sembra essersi liberato dall'ossessione di Hope. Zoe, da nemico pubblico, si è trasformata quindi nella salvatrice e tutti in casa Forrester sono pronti ad accoglierla con estrema gratitudine. La ragazza rimarrà estremamente sorpresa e sarà felice non solo dell'invito ricevuto, ma di essere riuscita finalmente a riscattarsi con la famiglia Forrester.

