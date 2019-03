Beautiful Anticipazioni 19 marzo 2019: Brooke tenta di consolare Hope

Nella puntata di Beautiful di martedì 19 marzo 2019 vedremo Brooke estremamente triste per Hope, mentre Ridge, pur comprendendo la delusione della figliastra, non riuscirà a nascondere la sua gioia per Steffy. Alla Logan senior, non rimarrà purtroppo che cercare di consolare sua figlia; convinta comunque che Liam tornerà da lei perché sinceramente innamorato, le dirà di pazientare e di continuare a sperare nella loro storia. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della soap americana per l'appuntamento di domani, in onda su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40.

Brooke e Ridge in disaccordo sulla scelta di Liam nella puntata di Beautiful del 18 marzo 2019

Dopo che Wyatt ha rivelato a suo fratello, a poche ore dalle nozze con la Logan, del crudele imbroglio di Bill, lo Spencer è tornato a riflettere sulla sua storia con Steffy. Il ragazzo, si è mostrato da subito molto combattuto, ma Hope ha preso la situazione in mano e pur con dolore ha deciso di chiudere con Liam, decisa a non strapparlo alla sua famiglia soprattutto dopo l'arrivo di Kelly. Brooke non è d'accordo con la scelta della figlia, convinta che Hope meriti l'amore di Liam. Sarà questa sua ostinata certezza a portarla allo scontro con Ridge. Il Forrester infatti, pur essendo dispiaciuto per la figliarstra, pensa che la famiglia venga prima di tutto e che quindi Liam debba stare con Steffy.

Brooke consola Hope

Effettivamente dopo la nascita di Kelly, Steffy e Liam sembrano finalmente tornati uniti e innamorati. Stringendo quel fagottino tra le braccia, Liam non riesce a provare altro che gratitudine, ammirazione e amore per la sua compagna. Nonostante tutto Brooke continuerà a dirsi certa che presto il ragazzo tornerà da Hope per cui prova sentimenti sinceri. Nell'attesa, alla Logan Senior non resterà che tentare di consolare la sua ragazza, spronandola a non rinunciare al suo amore.

