Beautiful Anticipazioni 19 maggio 2021: Sally combattuta. La ragazza non sa se...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 19 maggio 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Sally è molto combattuta, non sa se accettare la proposta di Wyatt di gettarsi tutto alle spalle e tornare insieme. La Spectra non vuole che Wyatt scopra della sua malattia!

Nelle anticipazioni di Beautiful della puntata che andrà in onda il 19 maggio 2021 su Canale 5 alle 13:40, Wyatt cercherà di essere credibile con Sally, fingendo di ignorare la verità sulla sua malattia. Sally è indecisa se accettare o rifiutare la proposta di Wyatt.

Beautiful Anticipazioni: Wyatt ha chiesto a Sally di tornare ad essere una coppia

Lo Spencer torna da Sally, con il benestare di Flo. Wyatt lascia dunque il loro nido d'amore per andare ad assistere l'ex fidanzata in fin di vita. Gli innamorati, con il cuore a pezzi, si sono salutati e Wyatt ha raggiunto la Spectra, a cui ha proposto di gettarsi il passato alle spalle, e di stare insieme. Sally è incredula, ma, chiaramente felice. Con le poche forze che le restano, lo stringe a sé, lasciandosi andare in un pianto liberatorio. I due, commossi, restano abbracciati: ora sono di nuovo una coppia ed è giusto che tornino a vivere insieme.

Beautiful Anticipazioni: Tutti pronti ad aiutare Sally!

Wyatt sembra improvvisamente volerle stare accanto, Sally si interroga sui motivi di questa insensata marcia indietro e inizia a nutrire qualche sospetto. La Spectra non vuole che Wyatt torni da lei per pietà, ne che nessun altro si muova a compassione. E' per questo che ha chiesto a Katie di mentire sulle sue condizioni di salute, ma purtroppo la Logan non ha resisto, di fronte alla rottura con Wyatt e alla minaccia di licenziamento di Ridge e Steffy, è stata costretta ad intervenire informando i diretti interessati. Tutti ovviamente si sono immediatamente mostrati disponibili ad aiutare la povera Sally e a rivedere le proprie decisioni, compresa Flo che ha accettato di fare un passo indietro lasciando che Wyatt torni da Sally.

Wyatt è molto convincente, del resto prova ancora dei sentimenti per Sally. I due ragazzi si sono lasciati solo di recente, ad un passo dalle nozze, un ripensamento potrebbe dunque essere credibile, eppure la Spectra sembra nutrire dei dubbi sulla sincerità dello Spencer: Wyatt potrebbe essere stato informato. Sally è molto combattuta, anche se Wyatt non sapesse nulla, per quanto potrebbe riuscire a nascondergli la verità? L'inevitabile peggioramento delle sue condizione, finirà infatti per tradirla e questo scoraggia Sally dall'accettare la proposta del ragazzo di tornare insieme.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 17 al 23 maggio 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.