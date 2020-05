Anticipazioni TV

Thomas accusa Sally di essersi fatta sfuggire Wyatt poi, scoperto che la ragazza ha tradito il suo segreto, giura di mettere a tacere i fratelli Spencer.

Nelle anticipazioni di Beautiful della puntata di domani – martedì 19 maggio 2020 – Sally e Thomas sono ancora a confronto. La Spectra è furiosa con il ragazzo e crede sia colpa sua se la relazione con Wyatt è naufragata. Gli rivela inoltre di avere messo lo Spencer al corrente del suo diabolico piano di conquista di Hope e che intende fare di tutto per fermarlo. Se non lei, Liam di sicuro non gli permetterà di intromettersi nella vita della Logan e di separarla da suo marito. Il Forrester sembra però tranquillo. Crede che Sally non abbia fatto bene a lasciare la casa sulla spiaggia ed è deluso dal suo tradimento: non permetterà a nessuno di mettergli i bastoni tra le ruote. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Sally furiosa contro Thomas in questa puntata di Beautiful del 19 maggio 2020

Sally e Wyatt sono al capolinea. Il ragazzo ha scoperto che la Spectra gli ha tenuto nascosto il piano di Thomas contro suo fratello ed è andato su tutte le furie, troncando la relazione con lei. La stilista, con il cuore infranto, ha raggiunto la Forrester Creations pronta a puntare il dito sull'unico e vero responsabile del suo fallimento: Thomas. Sally crede che il Forrester debba pagare per le sue colpe; è a causa sua e del suo segreto che Wyatt ha deciso di lasciarla.

Anticipazioni Beautiful: Sally rivela a Thomas che Wyatt conosce il suo segreto

Thomas è sconvolto da quanto successo a Sally ma non si sente per nulla colpevole di quanto ha fatto. Il ragazzo è più che determinato a portare avanti il suo piano e non sarà certo lei ne tanto meno Wyatt a fermarlo. Il Forrester rivela alla sua amica di essere “dispiaciuto” della fine turbolenta tra lei e il suo ormai ex fidanzato ma è convinto che la solo responsabile di come sono andate le cose, sia lei. È a causa della sua ingenuità che Quinn è riuscita a plagiare suo figlio e a convincerlo che lei lo stesse tradendo. Ma è anche per colpa sua se Flo è riuscita ad entrare di nuovo nelle grazie della Fuller e forse nel cuore dello Spencer. Sally, colpita nel vivo, rincara la dose e gli confessa di aver informato lo Spencer del suo piano di conquista di Hope e ora sicuramente anche Liam ne è al corrente.

Anticipazioni Beautiful: Thomas è inarrestabile! Metterà a tacere Wyatt e Liam

Thomas scopre dunque che Sally ha rivelato a Wyatt della sua intenzione di conquistare Hope. Sebbene sia furioso con la Spectra non può certo biasimarla per quanto ha fatto e quello che è successo sarà solo il pretesto per accelerare la sua fase 2. Hope sarà sua e nessuno gli impedirà di conquistare il suo cuore... nemmeno Liam, Il figlio di Ridge sa che Wyatt avvertirà suo fratello ed è quindi pronto ad affrontare i fratelli Spencer, quando gli si presenteranno davanti. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il faccia a faccia tra Liam e Thomas sarà serratissimo e che i giochi sono appena iniziati.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.