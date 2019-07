Beautiful Anticipazioni 19 luglio 2019: Thorne e Katie si fidanzano ma è un tranello!

Anticipazioni TV

Katie e Thorne ufficializzano il loro rapporto ma Brooke è convinta che questo sia solo un subdolo escamotage per vincere la causa contro Bill.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di venerdì 19 luglio 2019, Thorne informa Ridge di essersi fidanzato con Katie. Il Forrester senior gioisce per il fratello mentre Brooke considera questa decisione un escamotage per vincere la causa per la custodia di Will. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani su Canale5.

Thorne si fidanza con Katie in questa puntata di Beautiful del 19 luglio 2019

Thorne e Katie si sono fidanzati. I due si frequentano ormai da tempo e ora hanno deciso di ufficializzare il loro rapporto e i primi a essere informati sono i membri della loro famiglia. Ridge è molto felice della notizia che suo fratello ha finalmente trovato una donna che lo rende felice ed è ancor più soddisfatto che questa sia sua cognata Katie. Il più giovane dei fratelli Forrester ha promesso alla sua compagna di aiutarla nella causa contro Bill per la custodia del piccolo Will e proprio la presenza di un nuovo e attento compagno nella sua vita, ha spinto la Logan a prendere coraggio e ad affrontare la sua personale rivincita nei confronti dell'ex marito.

Brooke furiosa per il tranello di Thorne domani nella soap Beautiful

Brooke non è altrettanto contenta del nuovo compagno di Katie. La Logan è infatti convinta che Thorne – e Ridge – abbiano spinto sua sorella a imbarcarsi in una causa senza senso, dolorosa per lei ma soprattutto per Will, che potrebbe perdere suo padre. Il fidanzamento è poi un subdolo escamotage per convincere il giudice ad affidare la custodia esclusiva del piccolo alla madre, ora finalmente e felicemente accanto a un uomo che la ama e che potrebbe “sostituire” Bill. Brooke sostiene lo Spencer e continua a rassicurarlo che farà di tutto per convincere la sorella a fare un passo indietro anche se questo dovesse metterla nei guai con Ridge, suo marito.

