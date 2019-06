Beautiful Anticipazioni 19 giugno 2019: Duro faccia a faccia tra Katie e Bill

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 19 giugno 2019, Thorne, Ridge, Quinn e Brooke parlano della decisione di Katie di chiedere la custodia esclusiva di Will. Bill intanto va a casa della Logan per far visita a suo figlio e tra loro si scatena una dura discussione. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Un decisione sofferta in questa puntata di Beautiful del 19 giugno 2019

Alla Forrester Creations c'è grande fermento non solo per le nuove collezioni ma anche e soprattutto per la decisione di Katie di chiedere la custodia esclusiva di Will. Thorne – che si è già espresso e che ha iniziato una guerra con Bill – conferma la sua opinione che sia la cosa più giusta da fare, sostenuto da Ridge e Quinn. Brooke invece crede che questa presa di posizione non faccia il bene del bambino. La Logan non concorda con la sorella e crede che entrambi i genitori debbano occuparsi del piccolo. Brooke non si capacita inoltre che suo marito sia così felice che Katie porti in tribunale lo Spencer.

Bill faccia a faccia con Katie

Prima che la situazione finisca in un'aula di tribunale, Bill e Katie si incontrano a casa della Logan. Lo Spencer bussa alla porta della sua ex moglie per far visita a Will e passare un po' di tempo con lui. È chiaro che il loro incontro è teso e Katie ricorda al suo ex marito quante volte ha cercato di convincerlo a stare più tempo con il loro bambino senza venire però ascoltata. Bill risponde che è disposto a fare di tutto pur di non perdere suo figlio e che sarà una battaglia che non perderà.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.