Beautiful Anticipazioni 19 Gennaio 2021: Hope all'attacco, ma Liam non deve scoprirlo!

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 19 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Hope decide di prendere parte alla festa di Halloween a casa di Eric per assicurarsi che Thomas non chieda la custodia esclusiva del piccolo Douglas.

Beautiful Anticipazione: Hope ha un piano per ottenere Douglas!

Hope vuole a tutti i costi la custodia del piccolo Douglas ma dopo che Ridge ha rivelato di non aver alcuna intenzione di permettere alle Logan di mettere le mani su suo nipote, la ragazza è dovuta passare al piano B. Le anticipazioni infatti rivelano che la Logan confesserà a sua madre di aver pensato ad una efficace tattica per spingere il fratellastro a firmare i documenti dell'adozione di Douglas.

Beautiful Anticipazione: Brooke teme per Hope, il suo piano è troppo rischioso!

Hope ha confessato a sua madre di avere un piano. La ragazza si è rivelata essere molto scaltra, ha infatti raccontato a Brooke di un progetto geniale quanto pericoloso: sfruttare i sentimenti che il Forrester prova per lei per convincerlo a firmare i documenti dell'adozione congiunta. Brooke ha storto il naso, preoccupata che la figlia possa mettersi nei guai nuovamente per colpa del Forrester. La giovane Logan però si è mostrata determinata ad andare avanti e ha deciso di partecipare alla festa di Halloween organizzata da Quinn ed Eric alla villa, senza Liam.

Beautiful Anticipazione: Liam non vuole che Hope vada avanti con alcun piano

Lo Spencer non è d'accordo con la moglie e non capisce perché sia così ossessionata dal voler crescere un figlio non suo. La reazione di Ridge inoltre, non ha fatto altro che scoraggiare ancor di più il giovane che desidera solo sottrarsi a tutta questa situazione per vivere serenamente il suo matrimonio e la sua famiglia. Liam vuole molto bene a Douglas, è stato il piccolo ad aiutarlo a ritrovare Beth, ma non è convinto che toglierlo a suo padre sia la cosa migliore.

Thomas pretende che si giochi secondo le sue regole! Nealla Puntata di Beautiful in onda il 19 gennio 2021

Nonostante le rimostranze di Brooke e il veto di Liam, vedremo comunque Hope mettere in atto il suo piano, Purtroppo dobbiamo anticiparvi che le cose non adranno come programmato, Thomas infatti, pretenderà ancora una volta di dettare le regole. Sarà dunque Hope a dover cedere e "concedere" per ottenere l'affido di Douglas non il contrario. Il Forrster Junior è dunque riuscito ancora una volta ad incastrarla!

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful dal 18 al 23 gennaio 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.