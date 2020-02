Beautiful Anticipazioni 19 febbraio 2020: Wyatt chiede a Bill di far risorgere la Spectra Fashion

Anticipazioni TV

Wyatt ha una richiesta particolare da fare a Bill: in cambio del suo ritorno in azienda, dovrà far riaprire la Spectra Fashion per Sally.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di domani – mercoledì 19 febbraio 2020 – Wyatt chiede a Bill di aiutare Sally a far risorgere la Spectra Fashion. Lo Spencer Senior tentenna e confessa al figlio di non aver nessuna intenzione di dedicarsi alla moda. Wyatt cerca però di convincerlo. Intanto allo chalet, Liam scopre che Hope è sempre più sconvolta. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Wyatt prega Bill di far risorgere la Spectra in questa puntata di Beautiful del 19 febbraio 2020

Bill sta cercando di riunire la sua famiglia. Per farlo ha necessità di andare per gradi e dopo aver ricostruito il suo rapporto con Will – il più piccolo dei suoi figli a cui ha promesso di essere sempre presente – si è rivolto a Wyatt. Con lui i rapporti sono da tempo tesi e non sarà facile recuperare il tempo perduto. Il giovane sembra però disposto a dare un'altra possibilità al suo “cambiato” genitore e ha preso in considerazione la proposta di tornare a lavorare alla Spencer Publications. Wyatt ha però una richiesta da fare a Bill, che prevede l'inserimento di Sally in azienda. I due innamorati vogliono sfruttare la bontà del magnate, per far risorgere la Spectra Fashion ma Bill – pur volendo dimostrare al figlio il suo cambiamento e la sua voglia di ricominciare – tentenna davanti a questa richiesta. L'idea di dedicarsi al settore della moda non lo alletta per nulla ma sa anche che è per causa sua che la rossa, tanto amata dal suo secondogenito, ha perso tutto.

Beautiful anticipazioni: Liam spaventato dai dubbi di Hope

Bill non è ancora riuscito a recuperare del tutto il suo rapporto con Liam, che ha ben altro a cui pensare che riappacificarsi con suo padre. Il rampollo di casa Spencer è infatti consapevole che sua moglie Hope è sconvolta. Non è solo la perdita della loro Beth ad averla colpita ma è anche l'arrivo della piccola Phoebe a casa di Steffy, ad averla fatta vacillare. La Logan vorrebbe infatti che suo marito tornasse dalla sua sorellastra e che sia un padre presente per entrambe le bambine.

