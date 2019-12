Beautiful Anticipazioni 19 dicembre 2019: Taylor conosce la misteriosa Florence

Anticipazioni TV

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di domani – giovedì 19 dicembre 2019 – Reese presenta a Taylor Florence, la madre della piccola che ha accolto in casa. La ragazza spiega alla dottoressa di aver cercato aiuto dal Buckingham per dare in adozione sua figlia. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Taylor ha voluto immediatamente delle spiegazioni da Reese, sconvolta dalla presenza di una neonata in casa sua. A dargliele è Florence, apparsa nel salotto del Buckingham, con in braccio la bambina. La giovane si presenta alla Hayes, spiegandole di essere la madre della piccola e di essere arrivata a Los Angeles da Las Vegas, per cercare aiuto. Racconta di essere infatti disperata e in cerca di una famiglia per la sua creatura, che non può tenere con sé. Reese ha così pensato di portarla da lui e farla conoscere a Taylor, in modo di proporle l'adozione.

Beautiful: La vera identità di Florence

Taylor è sconvolta dal racconto della giovane Florence e accetta di parlare con Steffy dell'eventualità di prendere in adozione la piccola. Ma la realtà è purtroppo ben diversa da quella che appare. Una volta che la Hayes ha lasciato la casa del Buckingam, Flo si rivolge a Reese preoccupata per quello che sta succedendo. La ragazza non è la vera madre della bambina ma è una vecchia amica del dottore, a conoscenza dei suoi enormi debiti di gioco.

