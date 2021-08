Beautiful Anticipazioni 19 agosto 2021: Thomas contro Shauna. Ridge è stato ingannato!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 19 agosto 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Steffy conferma a Thomas le voci sul divorzio di Ridge. Il ragazzo è certo che suo padre sia stato ingannato.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 19 agosto 2021. Nell’episodio in onda alle 13.45, Steffy è sconvolta dalla notizia del divorzio di suo padre da Brooke. La ragazza racconta tutto al fratello e Thomas è certo di una cosa: Ridge è stato ingannato; la Fulton ha ordito un piano diabolico. Intanto continua il faccia a faccia tra Quinn e Brooke mentre Eric affronta di petto suo figlio, spronandolo a lottare per il suo vero amore. Il Forrester senior è convinto che la loro relazione non sia arrivata al capolinea.

Thomas contro l’inganno di Shauna in Beautiful Anticipazioni 19 agosto 2021

Steffy è sotto shock! Suo padre le ha appena rivelato di aver divorziato da Brooke, di aver sposato Shauna ma soprattutto si non ricordare nulla della sera del matrimonio con la Fulton. La ragazza è molto preoccupata. Sa quando Ridge ama Brooke e non si capacita di come sia potuto accadere tutto questo. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la giovane stilista cercherà conforto in suo fratello. Thomas, come lei, sentirà che qualcosa - in questa storia - proprio non va ma a differenza di lei, si convincerà che c’è sotto qualcosa di losco. Il Forrester accuserà Shauna di aver ingannato Ridge e di averlo fatto in un modo tanto subdolo da essere velocemente punito. Ma prima che possa continuare con questo discorso, Steffy farà una smorfia di dolore preoccupandolo ancora di più. La bella mamma di Kelly sembra aver bisogno di aiuto. I farmaci da banco non sembrano avere l’effetto sperato.

Anticipazioni Beautiful: Eric spinge Ridge a combattere per Brooke

Il divorzio di Ridge e Brooke ha sconvolto anche Eric. Il patriarca della famiglia Forrester sa quanto suo figlio ami la Logan e non può fare a meno di pensare che tutto questo sia solo un enorme sbaglio. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che, dopo aver parlato con Brooke, Eric affronterà di petto suo figlio e cercherà di convincerlo a non mollare la presa sulla sua ormai ex moglie. Lo stilista é però convinto di aver perso la fiducia della sua amata ed è certo che non sarà facile recuperarla.

Beautiful Anticipazioni: Quinn contro Brooke, lo scontro continua

A Villa Forrester, Brooke non si lascia spaventare da Quinn. Certa che la Fuller abbia architettato qualcosa contro di lei, la Logan ha deciso di affrontare sia lei che Shauna, senza alcuna remora. Quinn ha però tutta l’intenzione di rispedire Brooke a casa sua! Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che le due donne non risparmieranno le frecciatine e se una cercherà di ottenere la verità sul terribile gioco d’inganni di cui è vittima, l’altra difenderà a spada tratta la sua vittoria. Brooke è fuori gioco, non è più una Forrester e se ne deve andare… per sempre!

