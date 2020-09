Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata del 18 settembre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, Liam ripone grande fiducia in Wyatt, che indagherà per lui sul segreto che Flo e Thomas stanno nascondendo.

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful del 18 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap in onda alle 13.40 su Canale5, Liam è sospettoso. Aver visto Flo e Thomas parlottare complici lo ha messo in allarme e confida a Steffy di volerci vedere chiaro nella faccenda e di aver chiesto a Wyatt di indagare. Intanto Brooke, trovando Hope nel grande salone di Villa Forrester, capisce che sua figlia non vuole passare la prima notte di nozze con suo marito e la spinge a chiedere subito l'annullamento del matrimonio.

Anticipazioni Beautiful: Liam confida a Steffy di sospettare di Flo e Thomas

Le nozze di Hope e Thomas sono andate a buon fine nonostante l'imprevisto che poteva sconvolgerle. I due ragazzi, ora marito e moglie, hanno passato la loro prima notte separati. Thomas in camera da solo mentre Hope al piano di sotto al telefono con Liam. Lo Spencer continua a sostenere che la scelta della sua ex moglie di sposare il figlio di Ridge, sia stata avventata e dopo aver visto Flo e Thomas litigare durante il ricevimento, ha la certezza che Hope sia caduta in una trappola. Si confida così con Steffy, alla quale rivela di aver chiesto a Wyatt di indagare sulla faccenda.

Beautiful Anticipazioni: Wyatt indagherà su Flo

Liam, dopo aver sentito Flo e Thomas litigare, ha chiesto a Wyatt di indagare sulla situazione e di scoprire cosa avevano di così tanto urgente da darsi il giorno delle nozze. Wyatt ha promesso al fratello che, una volta faccia a faccia con la Fulton, cercherà di vederci chiaro nella faccenda... e così farà. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il ragazzo comincerà a sospettare che quello che sta nascondendo la sua fidanzata sia qualcosa di veramente spaventoso!

Brooke insiste affinché Hope chieda il divorzio in questa puntata di Beautifu del 18 settembre 2020

Hope ha rifiutato Thomas e ha passato la notte al piano di sotto, al telefono con Liam. È là che Brooke la trova alle prime luci del mattino, capendo che sua figlia si è rifiutata categoricamente di fare l'amore con Thomas, per suggellare la loro unione. La Logan senior coglie la palla al balzo per spingere la figlia a prendere una decisione: divorziare da Thomas anzi chiedere l'annullamento del matrimonio, visto che i due sposi non hanno ancora consumato. Hope non vuole sentire ragioni e risponde alla madre che non è solo per Douglas che è diventata la signora Forrester ma anche per se stessa e per mettere le distanze tra lei e Phoebe, a cui si sta affezionando in modo molto pericoloso.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 19 settembre 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.