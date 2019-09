Beautiful Anticipazioni 18 settembre 2019: Charlie chiede a Pam di sposarlo

Anticipazioni TV

A Villa Forrester, Charlie si inginocchia davanti a Pam e le chiede di sposarlo. La Douglas, commossa, accetta di diventare sua moglie.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 18 settembre 2019, Charlie chiede a Pam di sposarlo e i due annunciano a parenti e amici che presto saranno marito e moglie. Bill intanto raggiunge Brooke al ristorante “Il Giardino” per farle capire quanto tiene a lei. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Charlie chiede a Pam di sposarlo in questa puntata di Beautiful del 18 settembre 2019

A Villa Forrester si respira un aria serena. Quinn, Eric, Pam e Charlie stanno pranzando insieme e prendono in giro la Fuller per le sue poche capacità in cucina. Quando Pam e Charlie rimangono soli, il Weber prende coraggio e dichiara il suo amore alla fidanzata. Con un anello di fidanzamento in mano, si inginocchia davanti a lei e le chiede di sposarlo. La Douglas è commossa e accetta di diventare sua moglie mentre Quinn ed Eric, rimasti in salone, si chiedono come mai i loro amici ci stiano mettendo così tanto a prendere le limonate dalla cucina. I due alla fine raggiungono i coniugi Forrester, annunciando la lieta notizia: si sposeranno presto!

Bill confessa a Brooke quanto tiene a lei in Beautiful

Bill è felice di passare tanto tempo insieme a Will. Katie ha scoperto la verità su Ridge e McMullen e nonostante la gelosia di Thorne, ha deciso di permette al su ex marito di vedere più spesso il loro bambino e permettergli di ricostruire con lui un rapporto. Lo Spencer è inoltre convinto che se la sua situazione con suo figlio e con Katie sia migliorata, sia tutto merito di Brooke. Per questo decide di raggiungerla a Il Giardino per ringraziarla e confessarle il suo affetto. Il magnate si lascia così andare a una dichiarazione d'amore in piena regola, con annesse scuse per averla lasciata andare e averla persa. Le chiede però anche cosa abbia detto alla sorella per convincerla a tornare sui suoi passi ma Brooke non può rispondergli come vorrebbe, può solo confermare di amare Ridge e di non poter corrispondere il suo amore.

