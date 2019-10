Beautiful Anticipazioni 18 ottobre 2019: Steffy confessa di sentire la mancanza di Liam

Anticipazioni TV

Steffy confessa di sentire la mancanza di Liam ma promette a Hope di risolvere tutti i loro problemi.

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di venerdì 18 ottobre 2019, Steffy, Liam e Hope parlano della loro famiglia allargata e si promettono di risolvere i loro problemi per amore delle bambine. Steffy ammette di sentire la mancanza di Liam, accanto a lei mentre Hope si congratula con la sua sorellastra. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Steffy confessa di sentire la mancanza di Liam nella puntata di Beautiful del 18 ottobre 2019

Liam furioso contro Ridge e ancora alla Forrester Creations, si incontra con Steffy e Kelly. I due sono dei genitori fieri della bellezza della loro bambina e fantasticano sul suo futuro. Forse, un giorno, siederà dietro la stessa scrivania della madre e avrà successo come lei con le sue collezioni oppure seguirà altre strade, l'importante è che sia felice. Hope fa capolino nella stanza e accortasi di aver interrotto il quadretto familiare, fa per andarsene. La Forrester la ferma e la invita a unirsi a loro. Sono tutti una famiglia e nessuno deve rimanere escluso. Insieme dovranno superare le loro differenze e diffidenze anche se Steffy ammette di sentire la mancanza di Liam e del futuro che aveva pensato con lui. Tra poco sarà il giorno del Ringraziamento e dovrà passarlo sola.

Hope si congratula con Steffy in Beautiful

Steffy è stata sincera e ha ammesso di sentire la mancanza di Liam. Hope, colpita dalle parole di Steffy, si lascia anche lei andare. La Logan confessa di essere entusiasta della collezione Intimates anche se è ancora arrabbiata per la scelta di Ridge. Hope cerca di rincuorare la sorellastra e di capire se si sentirà tanto sola durante il Ringraziamento. Poi tutti e tre ragionano sul nome da dare alla piccola in arrivo. Liam e sua moglie non hanno ancora scelto come chiamare la loro bambina ma sono certi di volere un nome forte, così come la loro famiglia.

