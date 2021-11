Beautiful Anticipazioni 18 novembre 2021: Liam è geloso di Steffy, Hope va su tutte le furie!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 18 novembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Hope andrà fuori di testa di fronte alla reazione di Liam, geloso di Steffy.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 18 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Carter invita Zoe nel suo loft e le propone di andare a convivere. Hope rimane molto perplessa per la reazione di Liam sul rapporto che lega Steffy a Finn.

Beautiful Anticipazioni: Carter chiede a Zoe di andare a vivere insieme

Carter, si è avvicinato a Zoe Buckingam dopo la forte delusione della modella, tristemente ingannata da Thomas. L'avvocato è innamoratissimo, al punto da chiedere a Zoe di andare a vivere con lui. La Buckingham sembra lusingata dal romantico corteggiamento di Carter e anche sinceramente grata dell'amore dimostrato, ma purtroppo viaggia ad una velocità diversa rispetto al nuovo compagno. Insomma, i due, non sembrano coinvolti in egual maniera, soprattutto ora che Zende è tornato a Los Angeles.

Beautiful Anticipazioni: Liam fa una scenata di gelosia a Steffy

Liam fatica a restare calmo e a tenere fede alla sua promessa di mostrarsi amichevole con Finn per il bene di Steffy. Secondo lo Spencer, il medico è colpevole dello sventurato destino della sua ex e il fatto che Steffy non riesca a capirlo lo fa andare su tutte le furie. In occasione infatti di una visita accordata a Steffy, quella della sua piccola Kelly, un momento tanto atteso e particolarmente felice per la povera madre, Liam finirà per esplodere! Steffy non riuscirà a godere del piacere di riabbracciare sua figlia, la poverina infatti dovrà fare i conti con una inattesa e spropositata scenata di gelosia da parte del suo Ex, Liam!

Hope è furiosa per l'interesse di Liam per Steffy, nella Puntata di Beautiful del 18 novembre 2021

La reazione di Hope di fronte all'esplosione di Liam non sarà delle migliori, la Logan inizierà a sospettare che suo marito provi ancora un interesse più che affettuoso per la sua Ex. La poverina è assai delusa, Liam è geloso di Steffy, sarà dunque ancora innamorato di Lei? Da anni le due sorellastre si contendono l'amore di Liam, ora che finalmente Steffy sembra aver rivolto il suo interesse verso un altro uomo, lo Spencer pare non volerla lasciare andare. Hope è perplessa e inizia a farsi delle domande sulla solidità del suo matrimonio.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 20 novembre 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.