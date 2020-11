Beautiful Anticipazioni 18 novembre 2020: "Fuori da Casa Mia1". Brooke caccia Shauna dalla sua casa...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 18 novembre 2020. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Shauna va da Brooke in cerca del perdono, ma la Logan la sbatte fuori di casa. Ora la Fulton, potrebbe vendicarsi...

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 18 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Shauna chiede a Brooke di dare una seconda occasione a Flo, ma lei è irremovibile. Ridge, ubriacatosi al Bikini, incontra per caso Shauna.

Beautiful Anticipazioni: Flo cerca di riprendersi Wyatt

Flo segue il consiglio della madre, pur consapevole che Wyatt sia tornato a frequentare Sally, decide di riprovarci. Si reca infatti da lui portando con se cibo da asporto e tante foto del loro passato insieme. Wyatt resta sbigottito e sconvolto nel vederla arrivare, ha già un appuntamento per cena, proprio con la Spectra. Nel profondo, Wyatt, prova ancora qualcosa per Flo ed è consapevole che l'amerà probabilmente per sempre, ma non è disposto a dare un'altra occasione a questa donna bugiarda che ha distrutto la vita di suo fratello.

Brooke sbatte Shauna fuori di Casa, nella Puntata di Beautiful del 18 novembre 2020

Nel frattempo a casa Logan si consuma un altro drammatico confronto. dopo aver affrontato Ridge, reo di aver fatto scarcerare Flo e aver preteso il ritorno di Thomas alla Villa, Brooke si troverà faccia faccia con Shauna. La donna si è presentata alla porta di Brooke decisa ad ottenere il perdono per sua figlia, ma ovviamente la Logan non ne vorrà sapere. Brooke arriverà addirittura a buttare la "cognata" fuori di casa con la forza.

Beautiful Anticipazioni: Ridge affoga il dolore nell'alcol

Dopo la furiosa litigata con Brooke, la rottura sembra insanabile. La Logan è sorda alle preghiere di suo marito, e Ridge, stremato, non ha trovato altra soluzione che affogare il dolore nell'alcol. Carter l'ha raggiunto al Bikini Bar deciso a portarlo via, ma lui, già ubriaco, si infuria con il poverino. L'avvocato è costretto ad affidarlo alle cure di Danny, barista del Bikini, che promette di non farlo guidare.

Beautiful Anticipazioni: Shauna cerca conforto in Ridge ma lui la allontana

Purtroppo il Forrester non riuscirà a finire il suo drink in pace, Shauna lo raggiungerà e si pianterà accanto a lui. Dopo un deludente tentativo di parlare con Brooke - la Logan l'ha proprio sbattuta fuori casa - la Fulton tenterà di convincere almeno Ridge a darle una seconda occasione. Ma nonostante l'alcol, Ridge la respingerà, accusandola e offendendola... fino a crollare.

