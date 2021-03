Beautiful Anticipazioni 18 marzo 2021: Thomas fa sul serio con Zoe?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 18 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Hope si augura che il fratellastro abbia davvero trovato l'amore, ma Liam nutre forti dubbi a riguardo. Intanto Thomas cerca di convincere Zoe di essere seriamente innamorato di lei.

Beautiful Anticipazioni: Tutti sperano nella relazione tra Thomas e Zoe, ma c'è chi non si fida

L'alleanza stretta tra Steffy, Liam e Zoe sembra aver funzionato, Thomas è molto preso dalla modella e i suoi cari hanno buone speranze che questo coinvolgimento possa liberare finalmente Thomas dall'ossessione di Hope. A nutrire ancora dei forti dubbi sono però Brooke e Liam. La Logan è convinta che quello del figliastro sia solo un altro stratagemma per riprendersi Hope, nel frattempo preoccupata di una possibile interferenza della Buckingham nel suo rapporto con il figlio adottivo Douglas. Anche Liam è in apprensione, nonostante la sua mossa sembri aver ottenuto il risultato sperato, lo Spencer teme ancora che ci possa essere qualcosa di losco sotto.

Beautiful Anticipazioni: Thomas vuole fare le cose seriamente con Zoe

Thomas si sta impegnando per dimostrare a Zoe che è intenzionato a fare le cose seriamente. Lo stilista ovviamente non sospetta la collaborazione tra la Buckingham, Steffy e Liam, eppure le risposte che sta dando sembrano corrispondere esattamente a quelle desiderate da sua sorella e sperate da Zoe. La ragazza, sinceramente interessata al figlio di Ridge, può finalmente sognare un futuro insieme a lui.

Hope ammette che sarebbe sollevata se lui fosse davvero innamorato di un'altra, nella Puntata di Beautiful del 18 marzo 2021

Thomas è molto dolce e attento con Zoe, quanto distaccato, ma professionale con Hope. Sono passati solo pochi giorni da quando questa storia è diventata ufficiale, ma è sotto gli occhi di tutti l'intenso coinvolgimento del ragazzo che sembra finalmente aver fatto la scelta giusta. Anche Zoe inizia a convincersi che Thomas sia finalmente riuscito a superare l'ossessione per Hope. La Logan Junior non è dello stesso parere, non appoggia la scelta di Zoe, ne crede al repentino disinteresse nei suoi confronti, ma in fondo ammette che sarebbe contenta se davvero Thomas fosse innamorato di qualcuno che lo corrisponde.

