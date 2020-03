Beautiful Anticipazioni 18 marzo 2020: Un pericoloso legame mette nei guai Hope

Anticipazioni TV

Hope consola Douglas e comincia a legarsi al piccolo. Sarà proprio il loro affetto a mettere in pericolo la vita della Logan.

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di domani – mercoledì 18 marzo 2020 – ci rivelano che Hope si prende cura di Douglas con tanto amore. La ragazza comincia a legarsi al bambino, triste per la morte della madre. Intanto sia i componenti della famiglia Forrester che quelli della Spencer si stringono accanto a Thomas, tornato a Los Angeles per dare degna sepoltura a Caroline. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Hope consola il piccolo Douglas in questa puntata di Beautiful del 18 marzo 2020

Tutta la famiglia Forrester si è stretta intorno al povero Thomas, distrutto per la perdita di sua moglie, e anche gli Spencer cercano di far tornare il sorriso al ragazzo. Hope intanto si offre di distrarre Douglas. La ragazza porta il piccolo in cucina, pronta a preparare uno dei suoi piatti preferiti: maccheroni al formaggio. Il bambino, teneramente, chiede alla ragazza dove vadano le persone dopo la morte. Hope gli racconta del Paradiso e gli dice che insieme a sua madre, c'è la sua bambina e che entrambi, insieme, vegliano su di loro dall'alto. Douglas si lascia cullare tra le braccia della giovane e le rivela di volere che la sua adorata mamma incontri la piccola Beth.

Beautiful anticipazioni: Thomas ricorda i bei momenti passati con Caroline mentre Hope si lega a Douglas

In cucina, Hope e Douglas parlano a lungo del Paradiso e dell'adorata Caroline. La Logan si lega immediatamente al piccolo Forrester, per cui inizia sin da subito a provare un tenero affetto. Purtroppo per lei, questo legame porterà altri guai nella sua vita... Thomas intanto, nel grande salone della casa Brooke, ricorda i bei momenti trascorsi con Caroline. Nonostante i brutti momenti passati insieme, la loro era una grande storia d'amore e ora ha paura per suo figlio. Il Forrester teme che Douglas non superi il trauma della perdita di sua madre ma tutti in famiglia, lo rassicurano. Lo aiuteranno a crescere il bambino, insieme.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.