Beautiful Anticipazioni 18 maggio 2021: Wyatt torna a vivere con Sally. Flo sa tutto...

Nelle anticipazioni di Beautiful della puntata che andrà in onda sabato 18 maggio 2021 su Canale 5 alle 13:40, tutti vogliono aiutare Sally, ma senza rivelare di essere a conoscenza della gravità della sua malattia. Flo, seppur innamorata di Wyatt, lo convince a far tornare Sally a vivere con lui.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Ridge fanno marcia indietro

Sally sta per essere convocata quando Katie, informata delle intenzioni di Ridge e Steffy, decide di intervenire. La Logan capisce di dover evitare alla povera Spectra un'altra preoccupazione e, nonostante la promessa fatta, decide di rivelare anche ai Forrester delle condizioni di salute della ragazza. Ridge e Steffy rimarranno sconvolti nell'apprendere la notizia e ovviamente decideranno di fare marcia indietro, anzi faranno di più, daranno alla stilista un ruolo più importante e impegnativo. Sperano così di coinvolgerla di più sul lavoro ed evitare che la poverina si crucci nel pensiero della morte.

Beautiful Anticipazioni: Sally ottiene una promozione

Saputo della terribile malattia che affligge la Spectra, anziché licenziarla, Steffy e Ridge la convocano per affidarle la collezione d'alta moda sotto la supervisione di quest'ultimo. E' chiaro che padre e figlia non reputano, in questo momento, la stilista all'altezza di questo ruolo, ma il pensiero di regalarle un'ultima soddisfazione lavorativa, che la distragga dalla malattia, li rende felici. Steffy e Ridge sperano così di dare il loro contributo per alleviare le pene della povera Spectra.

Wyatt e Sally tornano a vivere insieme, Flo è d'accordo! Nella Puntata di Beautiful del 18 maggio 2021

Lo Spencer torna da Sally, con il benestare di Flo. Wyatt lascia dunque il loro nido d'amore per andare ad assistere l'ex fidanzata in fin di vita. Gli innamorati, con il cuore a pezzi, si sono salutati e Wyatt ha raggiunto la Spectra, a cui ha proposto di gettarsi il passato alle spalle, e di stare insieme. Sally è incredula, ma, chiaramente felice. Con le poche forze che le restano, lo stringe a sé, lasciandosi andare in un pianto liberatorio. I due, commossi, restano abbracciati: ora sono di nuovo una coppia ed è giusto che tornino a vivere insieme.

