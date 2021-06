Beautiful Anticipazioni 18 giugno 2021: Quinn minaccia Brooke "Non hai scampo, racconterò tutto a Ridge!"

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful per la puntata del 18 giugno 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, nella cornice digitale che Ridge ha regalato a Brooke, Quinn vuole inserire il video in cui lei e Bill si baciano. Brooke vorrebbe evitare lo scandalo e affronta Quinn.

Quinn ammette di fronte a Brooke di aver caricato il video e l'avverte: " anche se sei riuscita a cancellarlo, non hai scampo, racconterò tutto stasera". Brooke non nutre grosse speranze nei confronti della nemica, ma deciderà comunque di provare a farla ragionare, ma Quinn sembrerà iremovibile. Brooke, rinuncerà dignitosamente, inutile farle cambiare idea, perché umiliarsi, Ridge infatti, riuscirà a capire che si è trattato solo di un errore. Prima di andare via però pretenderà un informazione: chi ha girato il video. Quinn, senza indugiare, le dirà che è stata Shauna, ma ci terrà a sottolineare che sarà lei a smascherarla pubblicamente.

Beautiful Anticipazioni: Quinn è pronto a giocare sporco per scalzare la nemica

Un duro colpo per Brooke che conosce bene l'astio nella nemica. In tutti questi anni di matrimonio con Eric, Quinn ha sempre desiderato una sola cosa: riuscire a scalzare l'Ex! Ha provato a farlo giocando pulito, ma alla fine si è dovuta arrendere: quello di Brooke Logan è un ricordo indelebile e ingombrante e va combattuto con le armi della vecchia Fuller. E' così che Quinn è tornata al lato oscuro!

Beautiful Anticipazioni: Quinn vuole che Ridge lasci Brooke per stare con Shauna

Shauna ha filmato tutto, ma non è sua intenzione usare il video e distruggere il matrimonio di Ridge e quello di Katie. Ma se la Fulton è così combattuta, la sua cara amica Quinn vede nel video l'occasione giusta per fare giustizia e punire la sua nemica di sempre: Brooke Logan. Non vuole che la faccia franca ancora una volta e non sopporta l'ascendente che la donna ha su suo marito e su tutti gli uomini della famiglia Forrester. Insomma, Quinn ha trovato il modo per liberarsi di Brooke e di coronare il sogno della sua amica Shauna e non se lo lascerà certo sfuggire...

