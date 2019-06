Beautiful Anticipazioni 18 giugno 2019: Steffy e Liam corrono da Kelly e Hope rimane da sola

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di martedì 18 giugno 2019, Thorne, Hope e Liam sono alla Forrester Creations per discutere della nuova collezione. Steffy li raggiunge ma viene informata che Kelly ha la febbre e scappa via. Liam la segue lasciando Hope da sola. Vediamo cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

La nuova collezione della Forrester in questa puntata di Beautiful del 18 giugno 2019

Dopo il successo di Hope for the future, è tempo di pensare alle nuove collezioni e Thorne, Hope e Liam discutono su quali novità proporre in passerella. Liam e Hope sono freschi sposini e si accingono ad accogliere nelle loro vite un bambino. La giovane Logan è al settimo cielo; ha finalmente accanto a sé l'uomo della sua vita ed è incinta. Thorne invece da una parte sta vivendo il suo idillio amoroso con Katie ma dall'altra si prepara alla guerra contro Bill. Il Forrester ha infatti consigliato alla compagna di allontanare lo Spencer da Will e di chiedere la custodia esclusiva del bambino.

Steffy e Liam corrono da Kelly e Hope rimane sola

Steffy raggiunge il terzetto per discutere con loro di come far procedere la sua linea Intimates, in parallelo a quella della sorellastra. La ragazza ha riacquistato le quote della Forrester Creations, appartenute a Bill e ora – di diritto – si prepara a prendere le redini dell'azienda di famiglia accanto a Ridge. La riunione viene interrotta da una telefonata. Steffy viene informata che Kelly ha la febbre ed è costretta a lasciare tutti per correre dalla bambina. Liam, sentito tutto, decide di seguirla ma lascia così sola Hope, che si cruccia per questo ennesimo e non voluto, confronto con la Forrester.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.