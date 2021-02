Beautiful Anticipazioni 18 febbraio 2021: Wyatt non vuole più sposare Sally!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 18 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, mentre Bill e Liam parlando del ruolo che svolgerà Sally, Wyatt è afflitto dai dubbi: sentirsi chiamare dalla ragazza col nome del fratello gli ha riportato alla mente ricordi troppo amari. Dopo aver riflettuto, Wyatt prende la dura decisione di non sposare più la Spectra...

Beautiful Anticipazioni: Sally non ha mai conquistato il favore della famiglia di Wyatt

Wyatt ha chiesto a Sally di sposarlo e lei ha accettato, ma poi Flo è tornata, ha fatto un gesto bellissimo e generoso, salvare la vita di Katie , il cuore di Wyatt è tornato a battere per il suo amore adolescenziale. Ha cercato di trattenersi per non deludere ancora una volta la povera Sally, fidanzata innamorata, sincera e devota, anche se non è stato facile e non solo per i sentimenti che in fondo ancora prova per Flo, ma anche per l'avversione con cui la sua famiglia ha accolto la notizia delle sue imminenti nozze. La Spectra non ha mai conquistato il favore di Quinn, ne di Bill, e le cose si sono fatte più complicate quando Flo è riuscita a riscattarsi.

Beautiful Anticipazioni: Sally chiama Wyatt con il nome di suo fratello Liam

Ma a far vacillare davvero Wyatt non sono ne il suo cuore ne le insistenze dei suoi cari, ma dei dubbi, fondati o meno, sul reale interesse di Sally nei suoi confronti. Scopriamo infatti che la ragazza farà un passo falso che porterà Wyatt a pensare che in fondo Sally possa non aver mai dimenticato suo fratello Liam, con cui ha avuto una importante storia d'amore in passato: la ragazza l'ha chiamato con il nome del fratello. Il dubbio legittimo è che in realtà Wyatt approfitterà della situazione per giustificare un suo crescente disinteresse per la sua futura moglie...

Liam e Bill sono preoccupati che Sally entri negli affari di famiglia, nella Puntata di Beautiful del 18 febbario 2021

Mentre Wyatt riflette sui suoi reali sentimenti e sul desiderio o meno di sposare Sally, la Spectra è al centro di una preoccupata discussione tra Bill e Liam. Lo Spencer Senior è riuscito finalmente a riunire la sua famiglia, i due figli hanno accettato di tornare a lavorare in azienda, tutto sembra andare per il meglio, ma l'idea che Sally possa entrare a farne parte e assumere un ruolo alla Spencer, lo turba. Scopriremo che a condividere la stessa ansia è anche il figlio minore, Liam, i due infatti parleranno di quale ruolo affidarle per evitare di coinvolgerla negli affari di famiglia. Ovviamente, padre e figlio, non immaginano certo i dubbi che stanno attanagliando Wyatt.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.