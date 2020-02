Beautiful Anticipazioni 18 febbraio 2020: Ecco qual è il sogno di Wyatt e Sally

Anticipazioni TV

Lo Spencer Senior propone al figlio di tornare alla Spencer Publications, ma Wyatt ha in mente qualcos'altro per lui e Sally...

Nella puntata di Beautiful di oggi - martedì 18 febbraio 2020 - vedremo Wyatt prendere seriamente in considerazione la proposta di Bill di tornare a lavorare nell'azienda di famiglia. Tuttavia, il ragazzo vuole fare una proposta al padre prima di accettare l'incarico... Ma vediamo insieme le anticipazioni dell'episodio che andrà in onda alle 13.40 su Canale 5.

Bill vuole che Wyatt torni a lavorare con lui nella puntata di Beautiful del 18 febbraio 2020

Bill è ormai riuscito a riconquistare il posto che voleva e doveva occupare nella vita di Will. Tuttavia, lo Spencer sa che deve provare a riavvicinarsi anche ai due figli più grandi, Liam e Wyatt. Il primo, però, è alle prese con dei problemi personali - a partire dalla morte di Beth fino ad arrivare alla depressione di Hope -; il secondo, invece, è all'apice della su carriera, meritatamente: si sta impegnando molto alla Forrester Creations - sempre sotto l'ala protettrice di sua madre Quinn e del patrigno Eric . Ma Bill è intenzionato a farlo tornare alla Spencer Publications.

Beautiful: Wyatt e Sally sognano di rifondare la Spectra Fashion

Lo Spencer propone al figlio di tornare a casa. Wyatt è felicemente sorpreso: l'idea lo alletta. Infatti, non solo riprenderebbe a lavorare per l'azienda di famiglia - quella che, un giorno, erediterà, insieme ai suoi fratelli -, ma il padre gli ha anche assicurato che, se tornasse a lavorare alla Spencer Publications, sin da subito occuperebbe una posizione di potere. D'altra parte, il ragazzo non vuole escludere Sally dal proprio futuro lavorativo. I due fidanzati, infatti, sognano altro per loro: rimettere in piedi la Spectra Fashion. Per farlo, in ogni caso, avranno bisogno dell'approvazione di Bill...

