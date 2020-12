Beautiful Anticipazioni 18 dicembre 2020: Brooke grata al Donatore, ma non sa la verità!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 18 dicembre 2020. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Flo si sottopone all'espianto del rene rimanendo anonima. Katie è salva!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 18 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, tutte le persone vicine a Katie apprezzano e benedicono la generosità del gesto del donatore sconosciuto. Vorrebbero ringraziarlo e dimostrargli la loro gratitudine, ma purtroppo il donatore ha scelto l'anonimato.

Beautiful Anticipazioni: Flo è pronta a donare, ma vuole restare anonima

Flo ha scoperto di essere compatibile e senza aspettare neanche un minuto si prepara all'operazione per donare il suo rene a Katie. La dottoressa Davis si affretta a informare le sorelle Logan, Bill e Will della bella notizia. È stato trovato un donatore e Katie è salva. Si tratterà certo di un'operazione difficile e complessa ma il primo grande scoglio è stato superato. Finalmente un barlume di speranza si è fatto strada in famiglia! La dottoressa ha però un'altra informazione da dare a tutti. Il donatore vuole rimanere anonimo!

Tutta la famiglia è grata al donatore e si rammarica di non poterlo ringraziare, nella Puntata dI Beautiful del 18 dicembre 2020

La famiglia Logan, compresi Bill e Will mostra grande gratitudine verso il donatore che sta salvando la vita di Katie e sono rammaricati di non poterlo ringraziare. Sarà Brooke a definire questo anonimo come il loro angelo, senza sapere ovviamente che si tratta di Flo. Come credete che reagirà quando la verità verrà fuori? Shauna ha spinto sua figlia a donare sperando che di fronte al gesto la famiglia mostri clemenza e torni ad accogliere Flo in famiglia. Credete che Brooke sarà davvero disposta a dare nuova fiducia alla nipote?

Beautiful Anticipazioni: Katie sente di doversi riscattare

L'operazione dunque è imminente, Flo è un po' intimorita, ma anche convinta che sia la scelta giusta e necessaria: la vita di Katie è nelle sue mani e la ragazza sente di doversi riscattare per tutto il male che ha fatto alla sua famiglia. Ha scelto l'anonimato perché non vuole che nessuno si opponga alla donazione, ma vorrà mantenerlo anche dopo l'intervento? In fondo no, Flo sta facendo un gesto altruista, ma non completamente disinteressato: la sua speranza è che le sue zie, ma soprattutto Wyatt, le diano una nuova occasione.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful dal 14 al 20 dicembre 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.