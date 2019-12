Beautiful Anticipazioni 18 dicembre 2019: Taylor non crede alle sue orecchie infatti...

Anticipazioni TV

Taylor chiede spiegazioni a Reese riguardo la bambina ma quello che viene a scoprire è più scioccante di quanto pensasse.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di domani – mercoledì 18 dicembre 2019 – Taylor chiede a Reese dove abbia preso la bambina che tiene in braccio e il dottore racconta la storia della piccola, insieme a sua madre, Flo, appena apparsa davanti alla Hayes. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Taylor sconvolta dal piano di Reese in questa puntata di Beautiful del 18 dicembre 2019

Reese ha un piano terribile per guadagnare il denaro utile a pagare i suoi debiti di gioco. Del suo losco intento, Taylor è una pedina fondamentale. La Hayes viene coinvolta suo malgrado e inconsapevolmente in un inganno. Corsa infatti dal Buckingham per sapere come sta dopo la morte della piccola Beth, la dottoressa scopre in casa dell'uomo una bambina. Reese le spiega presto che la piccola è figlia di Flo, una ragazza disperata alla ricerca di qualcuno che adotti la sua piccola e che le dia una casa. Florence è sola, senza un compagno e non può occuparsi di lei. Taylor è sconvolta ma è quello che i due le diranno a metterla in seria difficoltà: vogliono che Steffy adotti la neonata.

Beautiful: Brooke confessa a Bill che è Ridge l'uomo della sua vita

Il ritorno dall'isola di Catalina e il funerale della piccola Beth hanno segnato anche Brooke, Bill e Ridge. I tre discutono su quanto sia difficile questo periodo per i loro figli e su cosa dovranno fare per stare loro vicini. Ridge non nasconde un certo fastidio nell'avere lo Spencer fin troppo tra i piedi e non crede che il magnate, dopo il coma, sia davvero cambiato. I due uomini sono vicini di nuovo allo scontro ma Brooke interviene per rimettere le cose a posto. È certa che Bill abbia cambiato vita ma ribadisce che l'unico uomo con cui vuole stare è suo marito e spinge l'imprenditore e dedicarsi, ora più che mai, ai suoi tre figli.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.