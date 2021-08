Anticipazioni TV

Scopriamo la Trama e le Anticipazioni di Beautiful del 18 agosto 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Ridge rivela a Steffy di aver sposato Shauna. La ragazza è sconvolta.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 18 agosto 2021. Nell’episodio in onda alle 13.45, Ridge è ancora frastornato per aver scoperto di aver divorziato da Brooke e aver sposato Shauna. Il Forrester raggiunge la casa sulla scogliera per informare Steffy delle grandi novità e per sapere come sta. La ragazza rimane scioccata dalla notizia ed è convinta che il padre abbia fatto un errore e che sia Brooke la donna che ama. Intanto Eric, sconvolto quanto sua nipote, raggiunge Brooke per darle tutto il suo supporto. Il Forrester crede ancora nella loro storia d'amore e pensa sia solo questione di tempo. Torneranno insieme!

Steffy sconvolta a causa di Ridge in Beautiful Anticipazioni 18 agosto 2021

Ridge è ancora sotto shock! Shauna è tornata a Los Angeles con una grossa novità e con un certificato di matrimonio che non lascia speranza: sono legalmente sposati e lui ha divorziato da Brooke. Il Forrester non ricorda proprio nulla. Non rammenta di aver mandato un messaggio a Carter per fargli depositare i documenti per la separazione dalla Logan e tanto meno di aver detto sì alla Fulton. Ma così pare proprio abbia fatto. Lo stilista - dopo aver dato la brutta notizia all’ormai ex moglie - decide di andare a trovare Steffy. Vuole sapere come stia sua figlia e dirle di persona quello che è successo. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la ragazza sembra stare meglio anche se il dolore continua a tormentarla. Il dottor Finnegan le ha consigliato di abbandonare gli antidolorifici per passare a delle pillole più leggere. La novità appena raccontata dal padre non riuscirà a lasciarla indifferente. Steffy accuserà il colpo. Come è potuto succedere che suo padre abbia sposato Shauna e abbia abbandonato l’amore della sua vita? C’è qualcosa che non va e non potrà fare a meno di rivelarlo a Ridge e di rassicurarlo che le cose torneranno alla normalità e che - prima o poi - lui e Brooke faranno nuovamente coppia.

Anticipazioni Beautiful: Quinn e Shauna devono mantenere un segreto!

Steffy non crederà alle sue orecchie. Ridge ha davvero divorziato da Brooke e ha sposato un’altra donna ma è convinta che presto tutto si sistemerà. Non è certamente dello stesso parere Quinn. La Fuller è felice come una Pasqua! Finalmente Brooke è fuori gioco e non sarà più in mezzo ai piedi in casa Forrester. Ora al suo posto c’è Shauna, la sua grande amica, che però deve mantenere un segreto. Non deve rivelare a nessuno i dettagli della notte in cui ha sposato Ridge. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano infatti che le due donne hanno ordito un piano molto ingegnoso. È stata la Fulton a inviare un sms a Carter per fargli depositare i documenti del divorzio e a portare lo stilista - ubriaco - da un suo amico officiante. Il loro matrimonio sembra quindi molto losco è molto poco legale! Ma nessuno deve saperlo!

Beautiful Anticipazioni: Eric consola Brooke

Che sia legale o meno, per il momento il matrimonio di Shauna e Ridge ha avuto il potere di scombussolare tutta la famiglia. Brooke è disperata ed Eric decide di andare a parlarle di persona per assicurarsi che stia bene. Il Forrester senior è molto preoccupato. Sa che suo figlio è pentito ma anche che è un uomo d’onore e che quindi cercherà di fare le cose al meglio con Shauna. Ma è Brooke la donna che ama e questo è il grande problema. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la Logan apprezzerà la visita del suo ex marito - oltre che suo ex suocero - ma che non potrà fare a meno di puntare il dito contro Quinn, convinta che la Fuller sia in qualche modo coinvolta in questa situazione e che stia gongolando per la sua disfatta.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 16 al 22 agosto 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.