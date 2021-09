Beautiful Anticipazioni 17 settembre 2021: Steffy fuori controllo, Thomas è preoccupato!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 17 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della Soap di Canale5, Steffy assume comportamenti violenti che destano la preoccupazioni di tutti, anche di Thomas!

Beautiful Anticipazioni: Thomas cerca di manipolare Steffy

La Forrester fatica a riprendersi dall'incidente, vive da giorni in uno stato confusionale provocato dagli antidolorifici che assume per cercare di tenere a bada il dolore. La situazione è preoccupante e Liam e Hope preferiscono per ora occuparsi della piccola Kelly, convinti di offrire così il loro sostegno a Steffy. Thomas però, continua a metterle strane idee in testa e i rapporti con l'ex marito e la sorellastra iniziano ad incrinarsi. La presenza di Thomas viene apprezzata da Ridge, convinto che il figlio si stia prodigando per riscattarsi. Il giovane stilista però, non è affatto cambiato, ancora una volta sta approfittando delle fragilità di Steffy per manipolarla e compromettere i rapporti familiari.

Steffy diventa aggressiva a causa degli antidolorifici, nella Puntata di Beautiful del 17 settembre 2021

Thomas spinge sul freno, inizia a riempire la testa di Steffy di dubbi e sospetti, ma ignora quali siano le reali condizioni fisiche della sorella, neppure lui infatti sembra aver capito che, i potenti antidolorifici che Steffy sta assumendo, sono diventanti ormai per lei una droga. La poverina sembra infatti aver sviluppato una preoccupante dipendenza che le causa angoscia e irascibilità. Le sue esplosioni violente sono un campanello d'allarme, eppure quasi nessuno ha compreso cosa si nasconde dietro a questi repentini e irruenti cambi di umore.

Beautiful Anticipazioni: Thomas inizia a preoccuparsi ma non conosce le cause dell'insolito comportamento di Steffy

Steffy, a causa degli antidolorifici che assume, ha reazioni esagerate e sta perdendo lucidità. Il suo comportamento inizia a destare seria preoccupazione in Liam e Hope, ma non solo, anche Thomas, nonostante sia stato proprio lui a spingere per provocare una reazione nella sorella, inizierà a temere per la sua salute mentale e fisica. La coppia, e il perfido fratello, non conoscono ovviamente le cause di tale insensata aggressività. Consapevoli del cinismo di Thomas, non possiamo che tirare un sospiro di sollievo. Purtroppo anticipazioni rivelano che il segreto di Steffy non rimarrà tale ancora per molto e che proprio il Forrester Junior sarà presto pronto ad approfittarne.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.