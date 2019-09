Beautiful Anticipazioni 17 settembre 2019: La gelosia di Thorne

Anticipazioni TV

Thorne è geloso del rapporto tra Bill, Katie e Will. Il Forrester non riesce a capire come mai la moglie passi così tanto tempo con l'ex marito dopo la sentenza del giudice McMullen.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful del 17 settembre 2019, Bill e Will passano sempre più tempo insieme e Thorne comincia a insospettirsi. Il Forrester non capisce come mai Katie lasci che lo Spencer veda suo figlio più di quanto consentito dal giudice e, geloso, chiede spiegazioni alla moglie. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Bill e Will sempre più uniti in questa puntata di Beautiful del 17 settembre 2019

Dopo la sentenza del giudice McMullen, Bill si è ritrovato a fare i conti con se stesso. L'aver perso la custodia di suo figlio ha scatenato nello Spencer un desiderio di rivalsa ma soprattutto la speranza di recuperare il rapporto con il suo terzogenito. Katie sembra essere d'accordo con lui e permette al suo ex marito di passare del tempo prezioso con il bambino, sempre più felice di stare insieme al padre. Bill ignora però le vere ragioni che hanno spinto Katie a permettergli di stare con Will. La Logan ha infatti scoperto la verità su Ridge e sul suo rapporto con il giudice, la cui decisione non è stata disinteressata.

Thorne geloso di Bill in Beautiful

Brooke ha rivelato a Katie che Ridge ha corrotto il giudice McMullen e la più giovane delle sorelle Logan è rimasta sconvolta. Non può infatti credere che suo cognato sia arrivato a tanto pur di prendersi la sua vendetta contro Bill e pentita di essersi imbarcata in un'azione così meschina, per rimediare ha deciso di concedere al suo ex marito di passare più tempo possibile con Will. Ovviamente questa sua decisione ha scatenato la reazione stranita di Thorne. Il Forrester non capisce come mai sua moglie passi così tanto temo con lo Spencer. È per lui un atteggiamento contraddittorio dopo la sentenza del giudice e le chiede spiegazioni. Katie però non sembra disposta a dargli una valida motivazione.

