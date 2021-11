Beautiful Anticipazioni 17 novembre 2021: Liam fa una scenata di gelosia a Steffy!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 17 novembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Steffy può finalmente riabbracciare sua figlia Kelly, ma poco dopo si consumerà una scenata di gelosia di Liam.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 17 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5, tornata a casa, Steffy può finalmente riabbracciare sua figlia Kelly, ma poco dopo si consumerà una scenata di gelosia di Liam.

Beautiful Anticipazioni: Steffy è in clinica e Liam ha accettato di coinvolgere Finn

Steffy ha accettato il ricovero in una clinica di recupero, a convincerla sono stati Liam e Finn, i due hanno deposto le armi e collaborato per il bene dalla Forrester. Lo Spencer in realtà, non ha mai visto di buon occhio il dottore, ma compreso l'interesse di Steffy e l'influenza che il giovane ha ormai su di lei, alla fine ha accettato il suo aiuto. L'interesse di Finn è sincero, ma Liam non riesce a dargli fiducia, un po' per gelosia, ma soprattutto perchè lo ritene responsabile della grave dipendenza sviluppata da Steffy.

Beautiful Anticipazioni: Liam prova a essere paziente con Finn, ma non lo tollera!

Steffy si sta impegnando tantissimo. La ragazza, decisa a tornare al più presto a casa dalla sua famiglia, segue alla lettera le raccomandazioni dei dottori. Liam, fiero di lei, non la abbandona un attimo. E' infatti andato a trovarla diverse volte e in più di un'occasione ha permesso a Finn di seguirlo, anche se la presenza del medico ha finito inevitabilmente per disturbarlo. Lo Spencer sembra proprio non tollerare la nuova fiamma di Steffy, ma si sta impegnando ad essere paziente ed evitare pericolose scenate di gelosia, compromettenti sia per il percorso di riabilitazione di Steffy, sia per la sua relazione con Hope.

Liam esplode e fa una scenata di gelosia a Steffy, nella Puntata di Beautiful del 17 novembre 2021

Purtroppo Liam fatica a restare calmo e a tenere fede alla sua promessa di mostrarsi amichevole con Finn per il bene di Steffy. Secondo lo Spencer, il medico è colpevole dello sventurato destino della sua ex e il fatto che Steffy non riesca a capirlo lo fa andare su tutte le furie. In occasione infatti di una visita accordata a Steffy, quella della sua piccola Kelly, un momento tanto atteso e particolarmente felice per la povera madre, Liam finirà per esplodere! Steffy non riuscirà a godere del piacere di riabbracciare sua figlia, la poverina infatti dovrà fare i conti con una inattesa e spropositata scenata di gelosia da parte del suo Ex, Liam!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 20 novembre 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.