Beautiful Anticipazioni 17 novembre 2020: Flo non merita la libertà! Brooke è furiosa, Wyatt incredulo...

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 17 novembre 2020. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Ridge accetta l'accordo proposto da Shauna per salvare Thomas, ma quando lo scoprono Brooke e Wyatt la situazione esplode!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 17 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Canale 5 alle 13.40, Ridge, seppur controvoglia, decide di accettare che Flo goda dell'immunità e le concede di fatto la libertà, per evitare che la sua deposizione possa nuocere a Thomas. Flo chiede perdono a Wyatt per la sofferenza che gli ha causato, ma per lui non esistono giustificazioni. Ridge si ubriaca per dimenticare il litigio con Brooke.

Beautiful Anticipazioni: Ridge ha permesso la scarcerazione di Flo!

Shauna ha pregato Ridge affinché mostrasse pietà per la sua bambina. Ha fatto leva sul senso paterno della stilista nella speranza di convincerlo a concedere l'immunità a Flo. Ma la sua sofferenza sembra non aver convinto il Forrester a rivedere la sua posizione. E' stata la promessa dalle Fulton di far cadere ogni accusa nei confronti di Thomas a spingere l'uomo ad accettare questo ignobile compromesso. Un do ut des che entrambe le parti hanno visto come la soluzione più conveniente.

Brooke scopre del tradimento di Ridge, nella Puntata di Beautiful in onda il 17 novembre 2020

Nel frattempo a casa di Brooke, la Logan dice alle sorelle e a Hope di essere certa che presto verrà fatta giustizia e che Thomas, come Flo, trascorrerà molti anni in carcere. Katie la ammonisce dicendole di pensare al suo matrimonio, ma Brooke è categorica: Thomas deve pagare. Mentre Brooke esprime il suo sollievo, entra Ridge con una terribile notizia: ha fatto scarcerare Flo per salvare Thomas. Brooke è incredula e furiosa e tra i due scoppia una furiosa lite. All’apice dello scontro Ridge decide di lasciare il tetto coniugale e rifugiarsi al Bikini Bar, dove finisce per ubriacarsi.

Beautiful Anticipazioni: Wyatt ignora che Flo sia tornata in libertà

Wyatt sta facendo di tutto per redimersi e ottenere nuova fiducia dalla bella Spectra che, nonostante i passi in avanti, sembra ancora troppo distante. Lo Spencer ovviamente ignora quanto accadendo tra le mura del carcere e del patto che ha permesso a Flo di tornare libera. Concentrato a dimenticare la Fulton e impegnato a riprendersi Sally, resterà davvero sconvolto quando si troverà faccia a faccia con la Ex.

Beautiful Anticipazioni: Wyatt aspetta Sally ma si presenta Flo

Flo segue il consiglio della madre, pur consapevole che lo Spencer sia tornato a frequentare Sally, decide di riprovarci. Si reca infatti da lui portando con se cibo da asporto e tante foto del loro passato insieme. Wyatt resta sbigottito e sconvolto nel vederla arrivare, ha già un appuntamento per cena, proprio con la Spectra. Nel profondo, Wyatt, prova ancora qualcosa per Flo ed è consapevole che l'amerà probabilmente per sempre, ma non è disposto a dare un'altra occasione a questa donna bugiarda che ha distrutto la vita di suo fratello.

