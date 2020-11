Beautiful Anticipazioni 17 novembre 2020: Flo è libera!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 17 novembre 2020. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Ridge accetta l'accordo proposto da Shauna per salvare Thomas: Flo è libera!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 17 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Canale 5 alle 13.40, Ridge, seppur controvoglia, decide di accettare che Flo goda dell'immunità e le concede di fatto la libertà, per evitare che la sua deposizione possa nuocere a Thomas.

Beautiful Anticipazioni: Sanchez ha consigliato a Ridge di accordarsi con Shauna

Ridge è disposto a tutto per proteggere Thomas. Il Forrester ha promesso a suo figlio che impedirà il suo arresto con ogni mezzo, anche se questo significa stringere un accordo che rischia di distruggere il suo matrimonio per sempre. A suggerire l'escamotage allo stilista è stato lo stesso Sanchez. Il detective è convinto che Thomas sia implicato nella morte di Emma, ma purtroppo non ha alcuna prova per incastrarlo. Il poliziotto informa Ridge che il caso Barber potrebbe essere riaperto e che Flo, in sede di interrogatorio, racconterà a tutti quello che ha fatto il giovane rampollo della casa di moda. Sanchez propone quindi a Ridge di trovare un accordo con la Fulton. Se lui garantirà a Flo l'immunità, suo figlio sarà salvo.

Beautiful Anticipazioni: Ridge e Shauna stringono un patto per salvare sia Flo che Thomas

Shauna ha pregato Ridge affinché mostrasse pietà per la sua bambina. Ha fatto leva sul senso paterno della stilista nella speranza di convincerlo a concedere l'immunità a Flo. Ma la sua sofferenza sembra non aver convinto il Forrester a rivedere la sua posizione. E' stata la promessa dalle Fulton di far cadere ogni accusa nei confronti di Thomas a spingere l'uomo ad accettare questo ignobile compromesso. Un do ut des che entrambe le parti hanno visto come la soluzione più conveniente.

il detective Sanchez conduce Flo nella stanza con Ridge. Shauna la informa che sta per tornare a casa, il poliziotto spiega alla ragazza che Ridge non si è opposto all'accordo sull'immunità. Ridge chiarisce anche a Flo che il suo unico interesse è salvare Thomas, ma la Fulton ci tiene comunque a far sapere al Forrester che farà di tutto per compensare il dolore che ha causato e per guadagnarsi il suo rispetto.

Beautiful Anticipazioni: Brooke ignora il patto stretto da Ridge alle sue spalle!

Nel frattempo a casa di Brooke, Douglas chiede alle sorelle Logan quando potrà tornare dal suo papà e Brooke lo rassicura dicendogli che il genitore si è solo preso una pausa e che presto potrà riabbracciarlo, poi per distrarre il bambino lo porta a vedere Beth. Quando ritornano nel salone, dice alle sue sorella e a Hope di stare accanto al piccolo, è convinta infatti che presto verrà fatta giustizia e che Thomas, come Flo, trascorrerà molti anni in carcere. Katie la ammonisce dicendole di pensare al suo matrimonio, ma Brooke è categorica: Thomas deve pagare. Si sente sollevata nel sapere Flo in carcere, ma non le basta... La Logan ignora l'accordo firmato da Ridge: presto Flo tornerà in libertà e Thomas a casa, senza scontare neppure un giorno di carcere.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful dal 16 al 22 novembre 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40