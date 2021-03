Beautiful Anticipazioni 17 marzo 2021: Steffy crede nella storia tra Thomas e Zoe

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 17 marzo 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Steffy spera nella sincerità della relazione tra Thomas e e Zoe, Brooke invece...

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 17 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, il primo appuntamento tra Thomas e Zoe fa sperare a Steffy che suo fratello sia cambiato, ma Brooke ritiene che faccia solo parte della sua strategia.

Beautiful Anticipazioni: Brooke confida a Steffy di non fidarsi di Thomas

Steffy è fiduciosa, spera che Zoe riesca finalmente a liberare Thomas della morbosa ossessione di Hope. Brooke e Liam però, non si lasciano ingannare facilmente, in particolare la Logan Senior. Convinta che il figliastro sia un abile stratega, spegnerà l'entusiasmo di Steffy, confidandole di non essere ancora convinta che Thomas stia giocando pulito. Nonostante dunque la coppia si mostri molto affiatata, Brooke preferirà non abbassare la guardia, convinta che le turbe mentali del giovane Forrester non si risolvano così facilmente.

Steffy crede a suo fratello Thomas, nella Puntata di Beautiful del 17 marzo 2021

Steffy ha accettato di mettere alla prova Thomas, ma lui sta rispondendo proprio come sperato, reputa dunque giusto dargli un'occasione. Per la ragazza è chiaro che l'atteggiamento di Brooke è prevenuto, lei ha sempre provato un profondo astio nei confronti di Thomas: è arrivata addirittura a rompere con Ridge pur di non avere mai più a che fare con il giovane stilista. Quello che ne Brooke, ne Steffy conoscono però, sono le sensazioni e i sentimenti che stanno agitando Hope...

Beautiful Anticipazioni: Hope sembra gelosa di Zoe!

Per la Logan è difficile pensare che Thomas possa averla sostituita con una donna tanto meschina. Quella che Hope prova nei confronti del fratellastro e della sua nuova relazione, sembra dunque, una sorta di malata gelosia! Nonostante non abbia alcuna fiducia in Thomas, in fondo crede che non meriti una donna spietata e opportunista come la Buckingham e ha paura che la ragazza possa interferire nel suo rapporto con il figlio adottivo Douglas. Insomma, Hope, farebbe davvero di tutto per evitare l'ingresso in famiglia della odiata rivale.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful dall'8 al 14 marzo 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.