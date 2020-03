Beautiful Anticipazioni 17 marzo 2020: Thomas ha paura! Ecco cosa è successo

Anticipazioni TV

Thomas è molto preoccupato per Douglas. Il Forrester teme che suo figlio non supererà la morte di sua madre.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di domani – martedì 17 marzo 2020 – la morte di Caroline ha sconvolta le famiglie Forrester e Spencer. Thomas sta soffrendo moltissimo per la perdita della sua comapagna ma è soprattutto il futuro di Douglas a preoccuparlo. Il bambino ha perso per sempre sua madre. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Tutta la famiglia si stringe intorno a Thomas in questa puntata di Beautiful del 17 marzo 2020

Un altro grave lutto ha sconvolto le famiglie Forrester e Spencer. Caroline, la nipote di Bill, è morta improvvisamente lasciando Thomas e il piccolo Douglas soli. I due hanno così fatto ritorno a Los Angeles per ritrovare l'affetto dei loro cari e dare una degna sepoltura alla povera Spencer. Tutti si sono stretti intorno a padre e figlio, atterriti da quanto successo. Persino Sally ha rincuorato il “suo” Thomas, dimostrandogli di aver seppellito ogni rancore del passato mentre Steffy, Ridge e Taylor si occupano di Douglas, che – da un momento all'altro – si è ritrovato senza sua madre e costretto a cambiare nuovamente la sua giovane vita.

Beautiful: Thomas in pena per il futuro di Douglas

Thomas ricorda i bei momenti passati con Caroline e di come, dopo il periodo di allontamento, tra i due stesse funzionando alla grande. Il Forrester è grato a tutti per la loro presenza ma confida la sua grande preoccupazione: crescere Douglas senza una madre. Il ragazzo ha infatti molta paura per il futuro del suo bambino. Racconta a tutti che il piccolo non si trovava a casa quando la madre è morta e che è ancora convinto che Caroline tornerà. Tutta la famiglia rassicura il ragazzo che Douglas non si sentirà mai solo e che crescerà nel ricordo della sua mamma, sereno e circondato d'affetto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 16 al 22 marzo 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.