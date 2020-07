Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni della Puntata di Beautiful del 17 luglio 2020. Nell'Episodio in onda su Canale5, Justin informa Bill che Emma è morta mentre Brooke avverte la Forrester.

Vediamo cosa ci rivelano le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 17 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Zoe e Xander corrono a informare Flo che Emma conosce la verità su Beth. I tre ragazzi pensano che la Barber sia corsa a informare Hope della verità e che ora la Logan sarà furiosa con loro. Purtroppo i giovani non possono neanche immaginare cosa è in realtà successo alla ragazza. Intanto Justin viene a sapere che sua nipote è morta e disperato si sfoga con Bill, sconvolto dalla notizia.

Anticipazioni Beautiful: Zoe e Xander chiamano Flo per avvertirla di Emma

Xander e Zoe sono ormai convinti che il loro segreto sia stato rivelato. I due devono però avvertire subito che Emma ha scoperto che Beth è viva, in modo da escogitare una strategia per affrontare una furente Hope. Florence si precipita alla Forrester Creations dopo aver letto il messaggio e Xander conferma che, secondo lui, la Barber ha già raggiunto Villa Forrester e sono tutti neu guai. Solo Zoe teme che Thomas possa averla fermata e le sue intuizioni si riveleranno più vere di quanto pensasse.

Justin informa Bill della morte di Emma in questa puntata di Beautiful del 17 luglio 2020

Bill e Brooke si trovano per caso a Il Giardino. La Logan sta cercando di rimettere insieme i pezzi dell'intricato puzzle Thomas e confida allo Spencer di essere molto preoccupata per l'instabilità mentale del suo figliastro. La loro conversazione viene interrotta da una chiamata di Justin. Il Barber riesce a malapena a parlare e informa il suo amico che Emma è morta. Bill è sconvolto, chiede a Brooke di informare la Forrester e corre a consolare il suo braccio destro.

Beautiful Anticipazioni: Zoe, Flo e Xander scoprono che Emma è morta

Zoe continua a ribadire che Thomas troverà un modo per zittire Emma e mentre sta dicendo questo, Pam entra nella stanza con una notizia terribile. Emma è morta! Il trio è inorridito e sbianca davanti a questa novità scioccante! Thomas ha ucciso Emma? È davvero successo quello che Buckingam temeva. Il dubbio si fa presto largo nelle menti dei tre ragazzi ma soprattutto in Xander, ora più che mai deciso a vederci chiaro sul lato oscuro del figlio di Ridge.

