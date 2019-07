Beautiful Anticipazioni 17 luglio 2019: Bill bacia Brooke e si vendica di Ridge

Anticipazioni TV

Bill, grato alla sua ex moglie, si lascia andare a un bacio appassionato con Brooke vendicandosi così di Ridge.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 17 luglio 2019, Brooke raggiunge Bill per parlargli di Katie e scusarsi con lui per non essere riuscita a convincere la sorella a rinunciare alla battaglia per la custodia di Will. Bill, commosso e colpito dalla sua ex moglie, la bacia. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Brooke si scusa con Bill in questa puntata di Beautiful del 17 luglio 2019

Brooke è corsa in aiuto di Bill e in disaccordo con Katie ha spinto la sorella a rinunciare alla custodia esclusiva di Will. La più giovane delle sorelle Logan ha però tutta l'intenzione di continuare con la sua crociata contro l'ex marito, per fargli pagare tutte le sue assenze e le sue mancanze nei confronti del loro bambino. Brooke è amareggiata da questa decisione e non capisce come mai tanto astio, proprio ora. È certa che ci sia lo zampino di Thorne e dello stesso Ridge, colpevoli di aver spinto sua sorella a fare un passo troppo grande e nocivo per il piccolo erede della dinastia Spencer. Dopo aver tentato invano di muovere a miglior giudizio Katie, la Logan senior raggiunge Bill per scusarsi con lui del suo buco nell'acqua.

Bill bacia Brooke

Brooke spiega a Bill di non essere riuscita a convincere Katie a lasciar perdere la loro battaglia legale. La bella bionda si sente in colpa perché sa che dietro la scelta di sua sorella ci sono i consigli di Ridge, desideroso di vedere il suo nemico in difficoltà. Bill, nonostante l'insuccesso della sua ex moglie, è sinceramente grato di averla come alleata e preso dalla passione del momento, la bacia. Sarà un momento di debolezza da parte di entrambi o l'amore che li ha uniti per molto tempo – e che ha messo a dura prova il Forrester – non si è mai sopito?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 19 luglio 2019

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.