Beautiful Anticipazioni 17 giugno 2021: Brooke VS Quinn! La Logan è furiosa

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful per la puntata del 17 giugno 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Quinn è convinta che Ridge, se saprà che Brooke ha baciato Bill, la lascerà, e Shauna potrà coronare il suo sogno d'amore con lui. Ma Brooke va da Quinn.

Brooke affronta Quinn, nella Puntata di Beautiful del 17 giugno 2021

Brooke ha le idee chiare, è stata Quinn. La Logan corre a Casa Forrester e la Fuller l'accoglie gongolando. La Logan interroga l'avversaria pronta a scoprire la verità, ma non deve certo faticare, Quinn ammette subito di aver caricato il video e l'avverte: " anche se sei riuscita a cancellarlo, non hai scampo, racconterò tutto stasera". Brooke non prova a farle cambiare idea e non si umilia pregandola, è infatti convinta che spiegando tutto a Ridge riuscirà a convincerlo che si è trattato solo di un errore. Prima di andare via però vuole sapere se ha girato lei il video. Quinn le dice che è stata Shauna, ma di essere lei a volere che questa storia esca fuori. Brooke si sente doppiamente minacciata.

Beautiful Anticipazioni: Quinn vuole che Ridge lasci Brooke!

Shauna ha filmato tutto, ma non è sua intenzione usare il video e distruggere il matrimonio di Ridge e quello di Katie. Ma se la Fulton è così combattuta, la sua cara amica Quinn vede nel video, l'occasione giusta per fare giustizia e punire la sua nemica di sempre: Brooke Logan. Non vuole che la faccia franca ancora una volta e non sopporta l'ascendente che la donna ha su suo marito e su tutti gli uomini della famiglia Forrester. Insomma, Quinn ha trovato il modo per liberarsi di Brooke e di coronare il sogno della sua amica Shauna, non se lo lascerà certo sfuggire...

Beautiful Anticipazioni: Brooke deve confessare, ma non trova il coraggio...

Brooke no ha altra scelta deve confessare tutto a Ridge prima che Quinn usi quel video contro di lei, la Logan vuole evitare che la bomba scoppi e travolga tutti, soprattutto la povera Katie. Le ore passano però e lei non sembra trovare ne il coraggio ne le parole giuste è così che prova con un espediente disonesto, ma spera efficace: fingere un guasto alla cornice. Riuscirà a scamparla?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.