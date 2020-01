Beautiful Anticipazioni 17 gennaio 2020: Flo tradirà Reese?

Anticipazioni TV

Flo ha compiuto il suo dovere ma continua a essere tormentata dal racconto di Resse.

Nella puntata di Beautiful di oggi – venerdì 17 gennaio 2020 – Hope è devastata dal dolore . Il pensiero della morte della piccola Beth la sta logorando. Flo intanto ha conquistato il cuore di Steffy e Taylor ma non si dà pace per il racconto di Reese. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Hope devastata dal dolore in questa puntata di Beautiful del 17 gennaio 2020

La vita di Hope è cambiata da un giorno all'altro. Il viaggio sull'isola di Catalina è stato disastroso e la Logan è inconsolabile. La morte della piccola Beth sta logorando la figlia di Brooke, che non si dà pace per aver permesso – ancora una volta – al suo bambino di lasciarla. A nulla sembrano valsi gli aiuti della sua famiglia, in primis Liam, che con la sua dolcezza sta cercando di sollevarle il morale e le promette di superare questo momento triste insieme. Hope è ormai trascinata in un vortice di depressione terribile, da cui non riesce a risalire.

Beautiful: Flo tormentata dal racconto di Reese

Se Hope è in crisi, Steffy sta realizzando il suo grande sogno: dare una sorellina a Kelly. Taylor le ha proposto di adottare la bambina trovata da Reese e le due donne hanno raggiunto Flo, per conoscere la piccola. È stato amore a prima vista e Florence ha compiuto il suo dovere magistralmente. La ragazza, nonostante abbia promesso al Buckingham di mantenere il segreto sullo scambio di culle, è tormentata dal racconto del suo amico. Non sa infatti se tutto questo, prima o poi, le si ritorcerà contro e teme di essersi invischiata in una situazione più complessa di quanto possa sembrare.

