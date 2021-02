Beautiful Anticipazioni 17 febbraio 2021: Quinn vede Ridge e Shauna baciarsi!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 17 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, mentre Wyatt inizia a dubitare di Sally, Shauna e Ridge si scambiano un bacio appassionato. Quinn, che li ha visti, mette subito in guardia la Fulton sul fatto che il vero amore del Forrester sarà sempre e solo Brooke. Successivamente, anche Eric decide di parlare con il figlio, nella speranza di farlo rinsavire.

Beautiful Anticipazioni: Wyatt ha chiesto a Sally di sposarlo ma la famiglia non è d'accordo

Wyatt ha chiesto a Sally di sposarlo e lei ha accettato, ma poi Flo è tornata, ha fatto un gesto bellissimo e generoso, salvare la vita di Katie , il cuore di Wyatt è tornato a battere per il suo amore adolescenziale. Ha cercato di trattenersi per non deludere ancora una volta la povera Sally, fidanzata innamorata, sincera e devota, anche se non è stato facile e non solo per i sentimenti che in fondo ancora prova per Flo, ma anche per l'avversione con cui la sua famiglia ha accolto la notizia delle sue imminenti nozze. La Spectra non ha mai conquistato il favore di Quinn, ne di Bill, e le cose si sono fatte più complicate quando Flo è riuscita a riscattarsi.

Beautiful Anticipazioni: Un passo falso di Sally darà a Wyatt l'occasione per allontanarsi

Ma a far vacillare davvero Wyatt non sono ne il suo cuore ne le insistenze dei suoi cari, ma dei dubbi, fondati o meno, sul reale interesse di Sally nei suoi confronti. Scopriamo infatti che la ragazza farà un passo falso che porterà Wyatt a pensare che in fondo Sally possa non aver mai dimenticato suo fratello Liam, con cui ha avuto una importante storia d'amore in passato. Il dubbio legittimo è che in realtà Wyatt approfitterà della situazione per giustificare un suo crescente disinteresse per la sua futura moglie...

Quinn vede Shauna e Ridge baciarsi, nella Puntata di Beautiful del 17 febbraio 2021

Nel frattempo a casa Forrester, Ridge e Shauna, si lasciano andare ad effusioni sempre più frequenti, facendo poca attenzione a chi possa vederli. I due, infatti, verranno sorpresi da Quinn, la Signora Forrester li coglierà in flagrante mentre si scambiano un bacio. La Fuller è ovviamente molto contenta di vedere Ridge felice tra le braccia della sua amica e gode della sconfitta inflitta a Brooke, è però anche un po' preoccupata: la moglie di Eric conosce perfettamente l'indissolubile legame che unisce Brooke e Ridge e teme che Shauna finisca per soffrirne.

Beautiful Anticipazioni: Quinn mette in guardia Shauna e le chiarisce che ha bisogno di un piano!

Decisa a mettere in guardia l'amica, andrà a parlarle. Quinn spiegherà a Shauna del rapporto che ormai da anni unisce i due coniugi, nonostante gli alti e i bassi, figli, separazioni e tradimenti, i due hanno sempre finito per tornare l'uno dall'altra. Ovviamente la moglie di Eric, e nemica giurata di Brooke, non ha alcuna intenzione di scoraggiare Shauna, insiste solo affinché sia cauta e affinché si faccia aiutare a mettere a punto un piano che non lasci scampo alla coppia.

